Virginia Gallardo habló tras haber sido elegida como diputada.

Virginia Gallardo se convirtió en una de las sorpresas políticas de las elecciones legislativas. La modelo y conductora, que hace solo dos meses había oficializado su ingreso a la política dentro de La Libertad Avanza, logró obtener una banca en la Cámara de Diputados por Corrientes tras ubicarse en el segundo lugar a nivel provincial.

Con el 32,58% de los votos, la lista libertaria quedó apenas por detrás de la alianza Vamos Corrientes, que lideró el recuento con el 33,83%. En tercer puesto se ubicó Fuerza Patria con el 28,50%. Los resultados fueron suficientes para que Gallardo alcance su objetivo y se convierta en diputada nacional.

Consultada sobre sus expectativas para la nueva etapa, la flamante diputada sostuvo: “Los resultados son buenos a nivel país, que es lo que más nos importa”. Además, destacó el crecimiento del espacio libertario en su provincia y dejó una reflexión sobre el futuro político: “Vamos de a poco sumando un granito de arena y gente que entiende que este es el camino, que hay que apostar, que hay que involucrarse, que hay que avanzar”.

Virginia Gallardo se convirtió en diputada

Tras conocerse los datos oficiales, la correntina celebró el respaldo recibido en las urnas y agradeció la respuesta del público durante la campaña. “Ha sido una gira espectacular, con mucho cariño de la gente y de los medios. Estamos muy contentos”, expresó con entusiasmo. Con su estilo optimista, Gallardo cerró su mensaje con una mirada esperanzadora: “Tenemos el futuro de una Argentina próspera a la vuelta de la esquina, y de a poco lo vamos entendiendo todos”.