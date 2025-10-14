Kicillof viaja al interior y recorre obras abandonadas por Milei

A doce días de las elecciones generales, el gobernador Axel Kicillof visitará este martes los distritos Benito Juárez y Coronel Rosales. El mandatario tendrá una agenda cargada de actividades por el interior de la provincia de Buenos Aires que incluye, entre otros aspectos, recorrer la obra de un Jardín Maternal que el gobierno de Javier Milei abandonó y que Kicillof decidió retomar y finalizar. Un dato no menor es que se trata de localidades de la Sexta Sección, una de las dos en las que La Libertad Avanza triunfó y donde el peornismo buscará mejorar su desempeño.

A partir de las 11 de la mañana y junto al intendente de Benito Juárez, Julio Marini, visitarán el Centro de Día "Despertares" y la Escuela de Educación Especial N°7949. Al mediodía los dirigentes recorrerán la obra del nuevo Jardín Maternal que paralizó el gobierno nacional y que estaba al 70%. Por decisión de Kicillof, la Provincia está terminando la misma. La tercera actividad en el distrito será la recorrida de las obras de saneamiento del basural y la construcción de celdas sanitarias, destinadas a mejorar la gestión de residuos en la localidad.

Más agenda

Por la tarde, el gobernador se trasladará a Coronel Rosales y, junto al intendente Rodrigo Aristimuño, visitarán el Centro Integral del Discapacitado (CINDI) y participarán de un encuentro con vecinos y representantes de la comunidad en el gimnasio local. Alrededor de las 16 horas, recorrerán la obra de repavimentación de la avenida Juan José Paso en Punta Alta. Se trata de 15 cuadras (unos 16.000m2) en los puntos con mayor tráfico de la ciudad y beneficiará a 67.000 vecinos y vecinas.

Finalmente visitará la expansión de OTAMÉRICA, un proyecto que busca responder al aumento de la producción petrolera vinculada a Vaca Muerta. La empresa de logística de crudo Otamérica anunció a fines de junio del corriente la concreción de la primera operación de exportación de crudo de Vaca Muerta desde su nuevo muelle en la terminal marítima de Puerto Rosales.

La maniobra se llevó a cabo a bordo del buque tanque Seaways Eagle, una nave tipo LR1 (Long Range 1) de 228 metros de eslora y bandera de las Islas Marshall, de la flota de la estadounidense International Seaways. La operación consistió en la carga mediante la infraestructura del muelle de unos 81.880m³, o su equivalente a 516.000 barriles de crudo, lo que marcó un hito clave para la infraestructura energética argentina, ya que representa el estreno comercial del muelle de 2.000 metros de longitud, inaugurado recientemente por Otamérica como parte de un plan de inversiones de 600 millones de dólares.