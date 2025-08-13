La campaña continúa y Axel Kicillof se centrará este miércoles en la séptima sección electoral, un espacio que en las elecciones de medio término siempre le fue adverso al peronismo. Es por ello que el gobernador hará base en el corazón de la provincia de Buenos Aires y estará en los dos distritos cabecera de la zona: Olavarria y Azul.

Un informe de la consultora Proyección muestras la intención de voto de cara a los comicios. La Libertad Avanza encabeza con el 40,1% y Fuerza Patria escala al 29,5%. El piso para pelear los 3 cargos en el Senado es del 33,3%. Con ese resultado, el oficialismo nacional se quedaría con los tres escaños. Sin embargo, un 12% reconoció “no saber” cómo votar; es decir, en los votos de los indecisos el peronismo podría conseguir los 3 puntos que le faltan para retener al menos una banca.

Sondeo de Proyección

El mismo sondeo también detalla los resultados de las últimas dos elecciones en cada sección electoral. Así, en 2021 de los 3 senadores que se ponen en juego, el peronismo obtuvo un escaño tras haber llegado por décimas al piso establecido: necesitaba el 33,3% de los votos y el por entonces Unión por la Patria sacó el 33,6% y el Pro arrasó con el 50.9%. En 2023 el oficialismo bonaerense remontó los números y escaló al 35,4% ganando dicho comicio. En tanto, el Pro sacó el 34% y La Libertad Avanza obtuvo el 28,2%.

La agenda de Axel Kicillof

A partir de las 11 de la mañana el gobernador estará en Olavarria y junto al intendente Maximiliano Wesner recorrerán la obra de pavimentación de la avenida La Rioja entre las avenidas del Valle y Colón, en un total de 10 cuadras. Se trata de una vía estratégica que da frente al campus universitario.

También, recorrerán la obra del Complejo Judicial de Azul en Olavarria en el que se alojarán el Fuero Civil y Comercial, el Fuero Penal, el Fuero Laboral, el Fuero de Responsabilidad Penal y Juvenil y el Fuero de Familia, con sus respectivas instituciones vinculadas y dependencias de la Corte Suprema. Al mediodía, visitará la nueva Casa de la Provincia que, desde que comenzó a funcionar, en mayo, resolvió 4.281 trámites. Vale remarcar que desde el inicio de la gestión del Gobernador, se pusieron en funcionamiento 18 casas y ya se inauguraron 14.

La última actividad será la entrega de 45 viviendas de un total de 100 en el barrio CECO III. Otras 40 restantes siguen en ejecución con un avance físico de 98% y 15 están finalizando los trámites para ser adjudicadas. Finalmente, y en el marco del programa "Mi Escritura Mi Casa", entregarán 986 escrituras a 619 familias del distrito. Con las de hoy, son 3.049 las escrituras entregadas en el distrito desde el inicio de la gestión.

Por la tarde, el mandatario se trasladará a Azul en donde junto al intendente Nelson Sombra pondrán en funcionamiento el nuevo laboratorio de Anatomía Patológica del Hospital Provincial Materno Infantil “Argentina Diego” y entregarán equipamiento tecnológico, y 33 computadoras, 2 impresoras, una ticketera y una lectora de DNI para la implementación de la HSI en los consultorios externos y la guardia donde atienden 250 pacientes por día.

Alrededor de las 16 horas entregarán una ambulancia de alta complejidad y un ecógrafo para el Hospital Municipal “Dr. Angel Pintos”. Se trata de la ambulancia n° 384 entregada desde el inicio de la gestión. Por último, entregarán bicicletas en el marco del programa "Naturaleza en bici" y kits correspondientes del ministerio de Ambiente.