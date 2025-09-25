Juan Schiaretti y Maximiliano Pullaro lanzaron la campaña de Provincias Unidas en un acto en Santa Fe

El candidato a diputado nacional de Córdoba, Juan Schiaretti, junto con el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, volvieron este miércoles a mostrarse juntos en la capital santafesina para el lanzamiento de la campaña de Provincias Unidas hacia las elecciones del 26 de octubre.

"Como cordobés, es una enorme alegría estar en Santa Fe. Porque si hay dos provincias que además de hermanas son mellizas, son Santa Fe y Córdoba. Tenemos la misma superficie, casi la misma cantidad de habitantes, casi el mismo producto bruto y casi el mismo presupuesto provincial. Y somos dos provincias de producción y de trabajo", afirmó el ex gobernador de Córdoba.

El acto, que se desarrolló en el Club Marinas de la capital provincial, contó con la presencia de la vicegobernadora santafesina, Gisela Scaglia, quien además encabeza la lista de candidatos a diputados nacionales de Provincias Unidas por ese distrito.

"Juntos representamos la mayoría de la producción láctea de nuestra Argentina, también la de maíz, soja y maquinaria agrícola. Esa es la potencia que tienen nuestras provincias. Y somos además la viga maestra de la Región Centro que conformamos con los hermanos entrerrianos”, remarcó Schiaretti

Provincias Unidas como "lo nuevo" que viene a romper el bipartidismo

El ex mandatario cordobés agregó además que, en el flamante nuevo espacio, "están coincidiendo gobernadores de distintos orígenes políticos. No importa de dónde venimos: lo que importa es que tenemos claro que Argentina solo va a superar esta etapa si es capaz de impulsar la producción y el trabajo, ejercer el federalismo, respetar las instituciones, tener diálogo y buscar consenso. Y estos seis gobernadores, vaya si tienen gestión, que están llevando muy bien a su provincia", dijo.

En otro orden, el candidato cordobés se diferenció tanto de La Libertad Avanza como del peronismo kirchnerista, y le puso fichas a Provincias Unidas como "lo nuevo" que viene a romper con la bipolaridad.

"Milei dejó de ser lo nuevo y el kirchnerismo, que es el responsable de su llegada, es una llamita que se viene apagando. Lo que aparece como nuevo es Provincias Unidas. Argentina precisa que haya otro polo político para poder competir con Milei. Y ese polo político es el que decidimos construir", indicó.

Provincias Unidas está conformada por los gobernadores Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Martín Llaryora (Córdoba), Gustavo Valdés (Corrientes), Ignacio "Nacho" Torres (Chubut), Carlos Sadir (Jujuy) y Claudio Vidal (Santa Cruz).

Con información de Noticias Argentinas