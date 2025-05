Grabois confirmó su candidatura para las elecciones y cruzó a Milei: "Dictador"

Grabois confirmó que será candidato legislativo en las elecciones 2025.

El dirigente Juan Grabois se refirió a los constantes ataques del presidente Javier Milei al periodismo y a la libertad de expresión en la Argentina, en el marco de una nueva denuncia por "calumnias e injurias" al periodista de este portal Ari Lijalad. "¿Javo es así? ¿Esa es la autenticidad? La autenticidad de un dictador, a mí no me jodan. Todos tendríamos que estar diciendo que renuncie", lanzó. Al mismo tiempo, confirmó su candidatura para las próximas elecciones legislativas de octubre.

En el canal de YouTube de Infobae, el ex candidato presidencial se hizo presente en la mesa cuando los comunicadores se encontraban analizando las actitudes, insultos y ataques del máximo mandatario desde su asunción. "Podrán gustarte más o menos las formas o como se maneja pero es así", acotaron. "'¿Javo es así?' -lanzó irónico luego de ser presentado- Javo es un chorro, es un tipo que está persiguiendo a tus colegas de una manera brutal como nunca se vio en este país. Diciendo que arma listas negras de periodistas. ¿Esa esa la autenticidad? Es la autenticidad de un dictador. A mí no me jodan, no es un fresco extraordinario".

Grabois contó que se tomó "un tiempo espiritual" tras la muerte de Francisco, por su cercana relación.

"Una cosa es que lo diga un ciudadano, otra que lo diga el Presidente de la República Argentina. Todos tendríamos que estar diciendo que renuncie, ¿o estamos en la dictadura?", les preguntó a los periodistas de la mesa. Rápidamente aseguraron que no se pediría la renuncia del Presidente porque muchas personas lo votaron en las últimas elecciones presidenciales. "¿Y qué tiene que ver que lo votó la gente? A Hitler lo votó la gente también", lanzó.

En relación a la negativa para el proyecto de Ficha Limpia, que cayó repentinamente en el Senado, Grabois manifestó: "No sé si hubo pacto o no hubo pacto, si alguien tiene alguna prueba que lo diga. Ofenden mi inteligencia y la de cualquier 'argentino de bien', intelectualmente honesto. No importa si pensás que CFK es la salvadora de la Patria o la más chorra de las chorras. Este proyecto de ley se trataba ahora y tenía que llamarse 'ley para prohibir que Cristina sea candidata'. Así lo planteó Lospennato y también varios. Tendrían que empezar a hacer un buen narco test antes de que entren a laburar, yo los veo mal...".

Por otro lado, también cargó duramente contra Milei por llamar "héroes a los evasores porque violaron la ley" en los diversos foros empresariales. "Después los delincuentes somos nosotros... Que dicho sea de paso, me rompieron las bolas durante años con la 'usurpación' teórica del campo de los Etchevehere, del sinvergüenza, delincuente y procesado de (Luis Miguel) Etchevehere, ex presidente de la Sociedad Rural. Fueron absueltos en su propia provincia, donde gobiernan ellos", apuntó. Y agregó: "Dolores Etchevehere fue a reclamar su herencia como una mujer de clase media-alta, estafada como le pasa a tantas mujeres, por los chabones de la familia".

De cara a las próximas elecciones legislativas, Grabois sostuvo que hay "cerca de un 100% de posibilidades" que encabece una lista como candidato; aunque, posiblemente, lo hará con su propio partido y no con el peronismo ya que asegura que no tendrá lugar. En esa línea, se refirió a la interna que protagonizan Cristina Kirchner y Axel Kicillof: "Me cansó todo. Cuando vienen los políticos al programa, ¿discuten sobre la tierra o la vivienda para la gente? ¿Pueden discutir cosas razonables sin decir sloganes generales sobre cómo harían los lotes, o un plan de infraestructura escolar o el plan de alimentación de las escuelas? Yo no escucho eso. Mi proyecto es para los del medio y los de abajo, que son el 75% de la sociedad argentina".

El recuerdo de Grabois sobre la primera vez que escuchó sobre Robert Prevost.

Sobre el cierre de la entrevista, el dirigente social recordó un suceso que vivió en el 2023, cuando viajó a Perú en el marco de una misión por los derechos humanos tras una represión que dejó un total de 46 muertos y escuchó por primera vez de Robert Prevost, el flamante papa León XIV. "Ya el papa Francisco lo había convocado para ser el prefecto de la Congregación de Obispos y él dijo 'no, todavía no me puedo ir, me tengo que quedar a defender a mi pueblo'. Él estaba en una zona rural, muy atacada por la represión... Y él se quedó. No lo conocí personalmente, pero es la primera referencia de que tengo", relató.