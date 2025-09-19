Fuerza Patria se lanza en CABA, el distrito más difícil, con el objetivo de dar pelea

Este viernes a la tarde, en el Polo Cultural Saldías, Fuerza Patria lanzará su campaña en la ciudad de Buenos Aires, que tiene como sus cabezas de lista a Mariano Recalde, para senador, y a Itai Hagman, para diputado. La Capital Federal, que viene gobernando la derecha desde hace 18 años, históricamente siempre fue un reducto muy complicado para el peronismo. Sin embargo, los últimos sondeos mostraron que la alianza de La Libertad Avanza y el Pro no estaría sumando los votos obtenidos por cada uno en los comicios locales de mayo, sino que llamativamente aparece por debajo del 40%. El interrogante pasa por conocer quién captura esos votos desencantados. La apuesta de Fuerza Patria será mostrarse como la única opción realmente opositora y en cercanía con la gente, en especial con los víctimas del modelo de crueldad de Javier Milei.

A pocas cuadras de la Villa 31, también del recoleto Barrio Parque, el Polo Saldías tiene toda una historia que arrancó como sala de ensayo del Flaco Spinetta y terminó con la declaración de Patrimonio Cultural porteño un par de años atrás. Hasta allí llegarán los candidatos de Fuerza Patria y la dirigencia del peronismo porteño para el lanzamiento de la campaña para las elecciones del 26 de octubre. Recalde va por su reelección como senador acompañado por la decada de Ciencias Sociales, Ana Arias, en competencia directa con la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien encabezará la boleta de la coalición derechista. En Diputados, Itai Hagman, Kelly Olmos,