Elecciones PBA: se probó el sistema de transmisión de datos

El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires realizó este sábado una prueba del sistema de transmisión y recepción de datos para las próximas elecciones provinciales del 7 de septiembre.

Esta prueba forma parte de las instancias preparatorias al simulacro general previsto para el sábado 23 de agosto, en el que participarán autoridades con competencia electoral y fiscales de las agrupaciones políticas que intervienen en los comicios.

La actividad se desarrolló en el centro de cómputos instalado por el Correo Argentino en su Sede Operativa Central, ubicada en Monte Grande, municipio de Esteban Echeverría. Estuvo presente el ministro de Gobierno de la Provincia, Carlos Bianco, junto a otras autoridades electorales.

El objetivo de esta instancia fue dar inicio a la verificación integral del funcionamiento de los distintos servicios y componentes clave del proceso electoral, tales como la logística, la trazabilidad de los envíos, la capacitación de los operadores, la conectividad y las aplicaciones de software necesarias para la transmisión de los telegramas de escrutinio de mesa. Esta transmisión se realiza con los kits distribuidos en los establecimientos de votación o en las sucursales electorales del Correo Argentino y constituye una etapa esencial del operativo electoral.

Las autoridades aclararon que el simulacro que se realizará el sábado 23 de agosto está abierto a que los medios de comunicación puedan registrar el desarrollo de la jornada.

Axel Kicillof aseguró que la gestión de Milei "es un desastre" y calificó sus anuncios como "delirio cósmico"

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, criticó duramente la gestión del presidente Javier Milei, catalogándola como "un desastre" en el año y medio que lleva a cargo de la gestión del país. En esa línea, aseguró que su único plan parece ser "destruir el aparato productivo y la capacidad del Estado". Mientras que, por otro lado, calificó como "delirio cósmico" el anuncio realizado este viernes sobre penalizar al Congreso si votan en contra de lo que piensa el mandatario.

"Es un desastre por donde se lo mire. En sus actitudes, en sus políticas. Ya pasó un año y medio... Destruyó el aparato productivo y la capacidad del Estado, instaló una política internacional de sumisión a Estados Unidos e Israel, que nada tiene que ver con los intereses del país sino con sus ideas", expresó el mandatario provincial en diálogo con Futurock.