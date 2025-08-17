Elecciones en Santiago del Estero: Zamora será candidato a senador

El Frente Cívico por Santiago formalizó sus candidatos para las elecciones del 26 de octubre.

El actual gobernador Gerardo Zamora será candidato a senador y apoyó la fórmula Suárez–Silva Neder para la gobernación. Este domingo se confirmó la nómina de candidatos del Frente Cívico por Santiago del Estero, en el marco del cierre del plazo para la presentación de listas de cara a las elecciones del próximo 26 de octubre.

En este marco, el actual gobernador Gerardo Zamora encabezará la lista de senadores nacionales, acompañado por Elia Esther del Carmen Moreno como segunda candidata. Los suplentes serán Cristian Oliva y Graciela Marion.

En la categoría de diputados nacionales, el intendente de Las Termas de Río Hondo, Jorge Mukdise, será el primer candidato. Lo siguen Cecilia Inés López Pasquali de Balmaceda y Astor Aníbal Padula. Como suplentes figuran Natividad Nassif, Víctor Rodolfo Araujo y Mariela Nassif.

Qué se vota en Santiago del Estero

En simultáneo con las elecciones legislativas nacionales, la provincia renovará múltiples cargos:

Nacionales: 3 senadores y 3 diputados nacionales.

Provinciales: gobernador y vicegobernador, más 40 diputados provinciales.

Comunal: 137 comisionados municipales y autoridades locales en Clodomira, Villa Atamisqui y Beltrán (intendente y concejales).

La decisión de unificar los comicios fue respaldada por la Cámara Nacional Electoral, que autorizó el pedido provincial para realizar las elecciones de manera concurrente. El objetivo, según el gobernador, es evitar la fragmentación del calendario electoral y promover un proceso más eficiente.

El gobernador Gerardo Zamora será candidato a senador.

Zamora impulsa la fórmula Suárez–Silva Neder para la gobernación

Además de su candidatura al Senado, Zamora anunció que respaldará la fórmula compuesta por Elías Suárez (actual jefe de Gabinete) y Carlos Silva Neder (vicegobernador) para sucederlo en el Ejecutivo provincial. La dupla representará al Frente Cívico por Santiago en las elecciones del 26 de octubre.

“Continuaremos trabajando desde este proyecto político de unidad de todos los santiagueños”, expresó Zamora en redes sociales, en el marco del lanzamiento oficial de las candidaturas del oficialismo.

Desde el Frente Cívico señalaron que la fórmula fue definida tras “una serie de consultas en la búsqueda de consensos entre todas las expresiones que lo componen”, y destacaron que ambos candidatos “garantizan la continuidad de una gestión responsable y equilibrada”.

Con cuatro mandatos como gobernador, Zamora busca ahora representar a la provincia en el Senado, mientras impulsa una fórmula que asegure la continuidad de su proyecto político. El Frente Cívico, que actualmente ocupa las tres bancas nacionales por Santiago del Estero, apuesta a mantener su hegemonía en el Congreso y en la conducción provincial.