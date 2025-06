Elecciones 2025: se vota en Misiones y el foco político se traslada al Litoral

En la reanudación del año electoral, un millón de misioneros estarán en condiciones de ir a votar este domingo para elegir legisladores provinciales y concejales en algunos municipios. Como sucede desde hace mucho tiempo, el oficialista Frente Renovador de la Concordia, que responde al ex gobernador Carlos Rovira, es amplio favorito y se anticipa una victoria cómoda. Como contendiente aparece el candidato de La Libertad Avanza, el ex tenista Diego Hartfield, mientras que el PJ -que se encuentra intervenido- no presentará listas, toda una rareza. En cambio, donde el peronismo espera tener un papel destacado es en las primeras elecciones ejecutivas del año: los comicios a gobernador de Corrientes, convocados para fines de agosto. En su primera recorrida por el interior, Cristina Kirchner acompañó al candidato Martín "Tincho" Ascúa, con un mensaje desafiante a Javier Milei.

Desde que Rovira asumió su primera gobernación en Misiones, allá por 1999, el Frente Renovador de la Concordia mantuvo inalterable su hegemonía en la provincia, más allá de quiénes se presenten como candidatos. En 2023, Hugo Passalacqua asumió su segundo mandato como gobernador y este domingo aspiran a renovar las 11 bancas que ponen en juego. En total se elegirán 20 legisladores de un parlamento de 40. El oficialismo lleva como candidato al director de Vialidad, Sebastián Macías, con cierta popularidad porque además preside el club Mitre de Posadas. "Hay un proyecto renovador en el cual acompaña constantemente al ciudadano con errores y con aciertos", sostuvo Macías en el cierre.

La Libertad Avanza hará su primera incursión en la política provincial de la mano del ex tenista Hartfield, que en su mejor momento llegó a 72° del ránking mundial. Hartfield recibió en su campaña el apoyo de Karina Milei, Martín Menem y Patricia Bullrich, en una señal de la importancia que se le dio desde la Casa Rosada a esta apuesta provincial. La visita de Karina, en especial, estuvo marcada por las protestas de los productores yerbateros, que le hicieron pasar un mal momento. Karina, junto a su colaborador Eduardo "Lule" Menem, es quien se viene encargando de la estrategia nacional del oficialismo y en este caso se jugó una ficha al relegar al diputado radical "con peluca" Martín Arjol, quien de todas formas se presentará con el sello de Partido Libertario.

El PJ de Misiones está intervenido por decisión de Cristina Kirchner, por razones similares a los casos de Jujuy y Salta. Es decir, una dirigencia que acompaña a un gobierno provincial que en el Congreso suele votar a favor de los deseos de Javier Milei. Pero, a diferencia de los casos de Jujuy y Salta donde presentó listas con muy malos resultados, este domingo el PJ directamente no tendrá postulantes, un hecho con pocos antecedentes. Como opción nac and pop marcha el ex diputado y productor Héctor "Cacho" Bárbaro, del Frente Agrario y Social, que renueva dos bancas, y hay dirigentes kirchneristas en la lista Confluencia por la Patria. Los ex Juntos por el Cambio postulan al dirigente radical Santiago Koch y la particularidad será la boleta de Por la Vida y los Valores que presenta al ex vocero policial Ramón Amarilla, detenido por sedición luego de las protestas que hizo la fuerza el año pasado.

Misiones será la sexta elección provincial de este 2025, pero la primera ejecutiva del año está convocada para el 31 de agosto en Corrientes. El gobernador radical Gustavo Valdés todavía no anunció el nombre de quien será su candidato, pero quien suena como más probable es su hermano, el intendente de Ituzaingó Juan Pablo Valdés. En su primera incursión en el interior del país y su primer acto luego de anunciar que será candidata a diputada bonaaerenses, Cristina Kirchner estuvo este sábado junto al candidato del peronismo, el intendente de Paso de los Libres "Tincho" Ascúa. Fiel a la idea K de nacionalizar el debate, Ascúa no anduvo con rodeos: "Si tenés huevos, competí en las urnas con Cristina, que te vamos a ganar y meter la motosierra en el culo. Vamos a estar en Corrientes apoyándola a ella", le lanzó Ascúa a Milei desde el escenario montado en Paso de los Libres.

Cristina destacó que el PJ pudo normalizarse luego de seis años de intervención con nuevas autoridaes y a "Tincho" como candidato. En un mensaje en el que volvió sobre los logros de las gestiones kirchneristas, también habló de las versiones de las últimas horas acerca de que la Corte Suprema decidiría su detención. "Esas editoriales que dicen: 'Ay, está acabada, acorralada... Pero si estoy tan así, ¿por qué no me dejan competir y entonces me derrotan políticamente? Mirá como tiemblo", lanzó. Dijo del gobierno que "no tiene plan económico" y que lo que vienen haciendo es "una remake de la tablita de Martínez de Hoz y la convertibilidad de Domingo Cavallo". Con algunos mensajes dirigidos a la interna, Cristina volvió a mostrar su intención de ocupar la centralidad del escenario político y levantar la bandera del rechazo a las políticas de la motosierra. Antes de la gran batalla bonaerense, el año electoral tendrá paradas en el litoral del país.