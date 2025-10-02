Elecciones 2025: qué se vota en la provincia de Córdoba el 26 de octubre y cuándo es

Renovación legislativa: Córdoba elegirá a nueve diputados nacionales en los comicios del 26 de octubre.

Las elecciones 2025 en Argentina marcarán una nueva etapa en la renovación legislativa. En la provincia de Córdoba, los comicios nacionales del 26 de octubre estarán en el centro de la atención política, ya que se definirá la representación de la provincia en el Congreso y se aplicará un esquema de votación particular con la Boleta Única de Papel.

Elecciones legislativas nacionales 2025 en Córdoba

Durante estas elecciones en Córdoba, se renovarán nueve bancas en la Cámara de Diputados de la Nación. El recambio legislativo corresponde a la mitad de la cámara, que se renueva cada dos años. A nivel nacional se elegirán 127 diputados, de un total de 257 que integran el cuerpo.

En el caso de Córdoba, las bancas que se vencen corresponden a diferentes fuerzas políticas: tres de la Unión Cívica Radical (UCR), tres de Encuentro Federal, dos del PRO y una de Unión por la Patria. De este modo, los resultados del 26 de octubre serán determinantes para el equilibrio de fuerzas en el Congreso.

Es importante destacar que en esta ocasión Córdoba no renueva senadores nacionales, ya que el Senado tiene un sistema distinto de renovación, que se da de forma escalonada cada seis años.

Cómo será la Boleta Única de Papel en las elecciones 2025

Una de las particularidades de las elecciones en Córdoba es la modalidad de votación. La provincia utiliza la Boleta Única desde hace años en sus comicios locales, y en estas legislativas nacionales se aplicará un modelo similar, aunque con un diseño diferente al que se implementa en el ámbito provincial.

La Boleta Única de Papel se organiza con un listado de partidos y candidatos, en donde el votante debe marcar con una cruz, tilde o incluso rellenar el recuadro del partido elegido. Cualquiera de estas opciones será válida siempre que quede claramente señalada la preferencia del elector.

El orden de los partidos en la boleta ya fue definido y estará encabezado por el Partido Libertario, seguido por Fuerza Patria, Ciudadanos, Unión Popular Federal, Encuentro por la República y otras agrupaciones, hasta llegar a Provincias Unidas, liderada por el actual gobernador Juan Schiaretti. En total, figuran 18 espacios políticos habilitados para competir.

Sistema de votación: La Boleta Única de Papel será la herramienta electoral en la provincia, con 18 partidos en competencia.

Documentos válidos para votar en Córdoba

Para participar de las elecciones 2025, los ciudadanos deben presentarse en su mesa de votación con el documento habilitado. Son válidos los siguientes: libreta de enrolamiento, libreta cívica, DNI libreta verde, DNI libreta celeste, tarjeta del DNI libreta celeste (incluso si dice "no válido para votar") y el nuevo DNI tarjeta.

La única condición es que se trate del último ejemplar emitido por el Registro Nacional de las Personas. En el momento de sufragar, el elector debe entregar el documento al presidente de mesa, quien verificará la identidad y autorizará el voto.

Qué se define en las elecciones 2025 en Córdoba

El 26 de octubre se votará en Córdoba para definir la representación en la Cámara de Diputados de la Nación. La renovación de estas nueve bancas impactará directamente en la distribución del poder legislativo a nivel nacional, con efectos en la gobernabilidad y en el rumbo político del país.

La elección será también una oportunidad para observar el desempeño de nuevas fuerzas y alianzas, además de los partidos tradicionales que buscarán mantener o ampliar su representación. Con el uso de la Boleta Única de Papel y la participación de 18 espacios políticos, el escenario electoral cordobés promete ser uno de los más observados en el calendario nacional.