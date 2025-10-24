Elecciones 2025: así es la boleta única del Frente de Izquierda en CABA y la provincia de Buenos Aires.

Este domingo 26 de octubre se llevarán a cabo las elecciones legislativas en la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires. El oficialismo y la principal fuerza opositora, Fuerza Patria, se enfrentarán en una disputa clave para medir su liderazgo político. Por primera vez se dará la implementación de la Boleta Única de Papel (BUP), un cambio importante en la modalidad de votación. Para evitar confusiones al momento de sufragar, a continuación se detalla cómo figura el Frente de Izquierda en las boletas correspondientes a CABA y PBA.

Elecciones en CABA y PBA: así aparece el Frente de Izquierda en la boleta única

La Cámara Nacional Electoral (CNE) implementó la BUP y se explicó cómo será el sistema de votación que regirá por primera vez en Argentina. Será así: los partidos figurarán en columnas (de manera vertical) y los cargos a elegir en filas (horizontales). De ese modo, en Ciudad Autónoma de Buenos Aires habrá dos filas para senadores y diputados, mientras que en la Provincia solo estará la fila de candidatos para la Cámara baja.

Boleta única en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

En la BUP para la Ciudad de Buenos Aires, el Frente de Izquierda aparece en el décimo primer lugar con la lista 506 y el distintivo color rojo del frente. En la categoría de senadores aparecerá la imagen del candidato Christian Castillo y Mercedes Trimarchi. Debajo, en la segunda fila de candidatos para diputados aparecerán la foto de Myriam Bregman, junto al candidato Gabriel Solano, la lista además tendrá a Mercedes De Mendieta, Patricio Del Corro y Cele Fierro.

Boleta Única de CABA.

Boleta única en la provincia de Buenos Aires

Al mismo tiempo, en la BUP de la Provincia de Buenos Aires, el Frente de Izquierda aparece cuarto con la lista 506, encabezada por Nicolás del Caño y Romina del Plá. Completan la lista Juan Carlos Giordano, Mónica Schlottauher y Alejandro Bodart.

Boleta Única de Provincia de Buenos Aires.

Cómo votar con Boleta Única de Papel: el paso a paso

El mecanismo para votar con la Boleta Única de Papel fue explicado por la Cámara Nacional Electoral. Lo único uque será diferente es que ya no se desplegarán en el cuarto oscuro las boletas de cada fuerza política; cada elector contará con una BUP firmada por el presidente de mesa. A continuación detallamos cómo emitir tu voto: