El PRO se pinta de violeta en la provincia de Buenos Aires y aprobó el frente con La Libertad Avanza

Formalmente el PRO habilitó al presidente del partido, Cristian Ritondo, a que selle un frente electoral en la provincia de Buenos Aires con el fin de "derrotar al populismo". Se trató de un paso administrativo que tendrá como corolario el cierre de una alianza con La Libertad Avanza para competir juntos en las elecciones del 7 de septiembre. Todavía hay tenión interna porque los intendentes piden tener potestad de definir las listas en sus municipios, algo que Karina Milei no cede. El espacio por el que competirán se llamará Frente La Libertad Avanza y el color de la boleta será violeta. Los nombres para las seccionales se empezarán a discutir este fin de semana y los libertarios pican en punta para encabezar las listas.

La Asamblea y el Consejo Directivo se reunieron en el cuarto piso de la sede nacional del partido en Balcarce 412 y según describieron los presentes duró pocos minutos el encuentro ya que de antemano estaba el poroteo hecho. Sin mayores rispideces como estaba de antemano, los intendentes amarillos se llevaron la promesa de Ritondo de que se seguirá peleando para que en esos 13 distritos sean ellos los que tengan la lapicera para conformar las listas.

El comunicado final no mencionó la intención de ir en un frente con La Libertad Avanza, aunque tampoco era lo que se esperaba ya que en elecciones anteriores tampoco se mencionó explícitamente un partido. Con este “paso clave” como lo definieron, el objetivo del PRO “construir un frente que frene al populismo en la Provincia”. Por unanimidad se aprobó la resolución. “Todos los que participamos hoy tenemos en claro que hay un objetivo común: ganar la elección del 7 de septiembre para devolverle a los bonaerenses el orden, la seguridad y el progreso que el kirchnerismo les quitó durante años”, afirmaron. Este año el PRO arriesga en la Legislatura ocho bancas en Diputados y cuatro en el Senado.

Este proyecto lo hacemos colectivamente. Sostené a El Destape con un click acá. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Entre los presentes estaban, además de Ritondo, Néstor Grindetti (presidente de la Asamblea), Diego Santilli, los diputados nacionales Martín Yeza y María Sotolano; y los legisladores provinciales Matías Ranzini, Agustín Forchieri, Adrián Urreli, Aldana Ahumada y Alex Campbell. También los intendentes Soledad Martínez (Vicente López), Marcelo Matzkin (Zárate), Pablo Petrecca (Junin) y María José Gentile (9 de Julio). Otros dirigentes que estuvieron de forma presencial fueron Julieta Arce (Laprida) y Julio Garro (La Plata).

Los nombres que encabezarán las listas de las ocho secciones todavía no se discutieron ya que hasta ahora la conversación pasó por los Concejos Deliberantes municipales. La puja por las secciones avanzará este fin de semana y allí se espera que sean los libertarios los que pongan el primer nombre aunque por el lado del PRO suenan Diego Santilli para la Primera y Guillermo Montenegro para la Quinta. Los sondeos que realizaron los libertarios reflejan que "El Colo" le aporta al sello libertario. Con seguridad, la Tercera será liderada por un violeta.

Así las cosas, hasta acá el nombre y el color fue un triunfo total para los libertarios, restará saber qué pasará con la lapicera. A priori, el mayor poder lo tiene La Libertad Avanza y el PRO aspira a que se respeten los territorios que gobiernan.

En la previa, había nueve de los 13 municipios amarillos que ponían mayores reparos a ir hacia un frente con La Libertad Avanza. De ese número, cercanos a Jorge Macri, hay cinco intendentes a los libertarios quieren competirles con lista propia: Soledad Martínez (Vicente López), Pablo Petrecca (Junín), Jorge Etcheverry (Lobos), Javier Martínez (Pergamino) y María Gentile (9 de Julio).

Hay quienes consideran que esos municipios están “bloqueados” y no hay forma de que Ritondo haga cambiar de idea a Karina Milei a través de sus conversaciones con Sebastián Pareja, el referente libertario en la provincia de Buenos Aires. “No quieren arreglar con los intendentes de Jorge”, soltaron cerca de uno de los negociadores del PRO en la Provincia.

Entre los discutidos le apuntaron a El Destape que en la reunión “se marcó que hay que evaluar las necesidades de los municipios y lo que sea el mejor esquema electoral y de gestión futura”. En la mesa política de Ritondo son auspiciosos de que habrá un entendimiento, pero de no prosperar los intendentes cercanos a Jorge Macri no descartan ir a nivel local con otro armado contra el gobernador Axel Kicillof. Una especie de Juntos por el Cambio sin el PRO.

Las encuestas que manejan en el PRO le dan a La Libertad Avanza un apoyo cercano al 40% a nivel nacional. El peso del sello y el color violeta pesa aunque lo cierto es que depende mucho de la imagen de Javier Milei y eso quedó demostrado en la Ciudad de Buenos Aires con el triunfo de Manuel Adorni. Por lo que se espera que el gobierno nacionalice la elección para pegar la imagen de sus candidatos a la del Presidente.

La polarización rinde y no hay margen para terceras vías. La campaña será apuntar los cañones al kirchnerismo, referenciado en ese territorio en Kicillof. Ese será el único o al menos el más fuerte punto de encuentro entre macristas y libertarios. "Cuando se discuten dos modelos tan opuestos, que impactan directamente sobre la vida de los bonaerenses, no hay tiempo para la especulación. No hay tiempo para pensar en los problemas de la política. Las fuerzas que apoyamos el cambio debemos trabajar unidas y decididas a ganar las elecciones del 7 de septiembre y de octubre", sintetizó Ritondo al comunicar el acuerdo. Dejó claro, así, el "para qué" del PRO y es vencer a Kicillof y el peronismo unido.

La elección del 7 de septiembre en la provincia de Buenos Aires será el paso previo a la elección nacional. Y es allí donde el Gobierno necesita victorias contundentes para no sembrar dudas sobre la viabilidad del rumbo y que el peronismo no quede bien parado y con serias chances para 2027. Karina Milei y Santiago Caputo no quieren a Macri, pero saben que necesitan del PRO para conseguir esa diferencia sustancial en el triunfo.

“Necesitan que el amarillo esté. No todo, pero algo sí”, sostuvo un diputado nacional del partido que preside Mauricio Macri. Y le adjudica al asesor presidencial ese convencimiento. “Caputo fue el primero que vio que en Provincia había que arrasar al kirchnerismo”, marcó al resaltar que la hermana del Presidente siempre puso mayor reticencia. “Es la más intransigente”, apuntó.

Tanto este legislador como a casi la totalidad del PRO no le importa mucho saber que perderán peso tanto en la Legislatura como en el Congreso porque La Libertad Avanza no dejará que se poble de amarillo la lista. “Por un gol no vienen las inversiones. Hay que mostrarle al inversor que el kirchnerismo está muerto y sepultado”, analizó.