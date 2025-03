El peronismo porteño no descarta la unidad: "No cerramos la puerta" También pidió que en las elecciones se debatan "las barbaridades" de Milei a nivel nacional y no sólo los temas locales. El próximo sábado 29 de marzo, a la medianoche, vence el plazo para inscribir las candidaturas.

27 de marzo, 2025 | 11.43 El vicepresidente del PJ porteño y posible candidato a legislador peronista, Juan Manuel Abal Medina, reveló que aún no cerró la puerta a un acuerdo con el postulante de Es Ahora Buenos Aires, Leandro Santoro, de cara a las elecciones legislativas en la Ciudad de Buenos Aires del 18 de mayo. Además, advirtió que el presidente Javier Milei y el jefe de Gobierno del distrito, Jorge Macri, son "parte de un mismo modelo". "No hemos tenido novedades, más que una charla hace 15 días. No cerramos la puerta. Nos hubiese gustado en una interna abierta, pero de todas maneras queremos charlar con el resto de los compañeros que se tomen en cuenta estas ideas", dijo Abal Medina en FM 107.3 RE, al ser consultado sobre la posibilidad de un acuerdo con el diputado nacional. Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE El vice del PJ porteño, que de postularse encabezaría una lista del Movimiento Evita, planteó que en los próximos comicios se deben "discutir no sólo los temas de la ciudad sino también los de Nación". "Los principales problemas que tenemos en la calle hoy todos los días, son producto de las barbaridades de Milei. Incluso el olor a pis que detectó (Horacio Rodríguez) Larreta tiene que ver con la cantidad de argentinos que tienen que dormir en la calle. Queremos discutir los problemas nacionales y locales", apuntó. MÁS INFO Elecciones 2025 Los tres ejes de la campaña de Larreta y un Macri todoterreno Por Carla Pelliza En ese sentido, Abal Medina pidió "entender" que tanto Milei como Jorge Macri son "una interna" y "parte del mismo modelo". "Van separados porque no pudieron arreglar, pero son parte de lo mismo", indicó sobre las listas del PRO y de La Libertad Avanza (LLA). Para graficarlo, el referente del Movimiento Evita mencionó que durante la represión frente al Congreso del miércoles 12, tanto la Policía de la Ciudad como la Policía Federal (PFA) "se peleaba por ver quién metía más gente presa". Santoro apuntó contra Jorge Macri: "El gobierno de la Ciudad no controla a la Policía" El candidato a legislador porteño por Es ahora Buenos Aires cuestionó la gestión porteña al decir que "existe un problema grave que es que el Gobierno no está controlando a la policía". Sostuvo que en su agenda está la seguridad como parte de los puntos claves. En diálogo con El Pase de Navarro por El Destape 1070, Santoro se refirió a la problemática de la inseguridad en el territorio porteño y remarcó que "todos sabemos que existen zonas liberadas que hay que empezar a controlar". Pero al mismo tiempo sostuvo que es fundamental que la policía "hay que respaldarla además de controlarla". TWITTER

