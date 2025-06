El peronismo de Entre Ríos se encolumna detrás de Bahl y Michel, pero no evitaría la interna

El Partido Justicialista (PJ) de Entre Ríos parece encaminarse inexorablemente a una contienda interna, en el marco de las elecciones abiertas -afiliados y no afiliados pero tampoco adheridos a otro espacio- que se llevará adelante el domingo 6 de julio. En las últimas horas, movimientos de importantes dirigentes "limpiaron" el mapa de candidatos y dejaron en claro que nuevamente habrá una nómina que correrá con más fuerza, tendrá más respaldo y jugará con los principales alfiles del peronismo provincial.

Se trata de la propuesta "Desafío Peronista", encabezada por Adán Bahl y Guillermo Michel. El viernes pasado, en un encuentro en Maciá, el exintendente de Paraná y el extitular de Aduanas mostraron músculo, en una foto en la que posaron junto a los intendentes de las principales localidades entrerrianas. En la imagen estuvieron Rosario Romero -Paraná-; José Lauritto -Concepción del Uruguay- y Adrián Fuertes- Villaguay-, además de una veintena de jefes comunales que se mostraron decididos a acompañar la oferta electoral.

“Guillermo Michel es la aparición política más importante del peronismo nacional y provincial de los últimos años. Por el otro, Adán Bahl, nuestro último candidato a gobernador, exitoso ex intendente de la capital provincial y el dirigente con mejor imagen en la actualidad”, aseveraron en el comunicado que se emitió tras la reunión.

Este proyecto lo hacemos colectivamente. Sostené a El Destape con un click acá. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

La postal tiene lugar pocas horas después del lanzamiento "oficial" de Bahl. El exintendente de Paraná no se mostraba casi en público tras la derrota en sus aspiraciones por llegar a la Gobernación, cuando en 2023 cayó por escaso margen ante Rogelio Frigerio. Sin embargo su postulación era un secreto a voces y hace pocos días un "operativo clamor" en la capital lo catapultó a la cabeza de la lista de Diputados.

En la elección de senadores se apuntaría Guillermo Michel, hombre de confianza de Sergio Massa y que tiene el guiño de Cristina Kirchner. Viene recorriendo la provincia hace meses en modo candidato, aunque evita hablar desde ese lugar. Se ha mostrado en medios locales y nacionales y es quien más ha levantado la voz contra las políticas de Rogelio Frigerio. En Casa Gris, a diferencia de otros dirigentes del peronismo con quien hay diálogo, "no lo pueden ni ver", aseguró una fuente cercana a la Gobernación.

En el mismo comunicado se aseguró que "este espacio confía en ambos para eventualmente desempeñarse de manera honorable en el Congreso de la Nación, en llevar adelante una campaña competitiva en un escenario coyuntural e histórico difícil, y al mismo tiempo para liderar el proceso de reconstrucción partidaria”. Remarcaron que es momento de un "nuevo compromiso ético" y de una "reconstrucción" dentro del pejotismo entrerriano para "recuperar la confianza de la mayoría de los entrerrianos, aspirar a retornar al gobierno provincial y aumentar nuestra presencia en los gobiernos locales". En la misiva se trazaron objetivos y se adelantó que el fin de es liderar un "proceso colectivo" y "participativo".

Pese a la imagen, hubo ausencias notorias. No estuvieron el exgobernador Gustavo Bordet ni la ex vicegobernadora y actual presidenta de la bancada justicialista en Diputados, Laura Stratta. Tampoco estuvo el jefe del bloque en el Senado, Martín, Oliva, aunque es un soldado de Lauritto y posiblemente milite el proyecto de Desafío. Faltó, además, el "ala K" del peronismo: no estuvieron los legisladores nacionales Stefanía Cora, Tomás Ledesma, Blanca Osuna ni Carolina Gaillard.

Los que pegaron el faltazo con aviso fueron los "intendentes sub-40", un lote de jefes comunales que pregonan por una renovación de caras. Postulan a Damián Arévalo (Feliciano) y están entre sus filas Gustavo Bastian (San José) y Ricardo Bravo (Federación), bajo la consigna "Presente y Futuro". Con ese slogan recorrieron municipios en 2024, criticando el modo de construcción del justicialismo en los últimos años y apuntando al "dedo" como principal culpable. Por eso cargaron duro contra lo sucedido con Edgardo Kueider, el exsenador y hombre de confianza de Bordet que accedió a su banca en 2019 y salió eyectado a fines del año pasado tras ser encontrado con más de 200 mil dólares en la frontera.

La "joven guardia" de presidentes municipales encontró eco en PAR (Peronismo Amplio Renovador), espacio de Paraná donde se destacan las figuras del exintendente Julio Solanas y el expresidente de la Departamental Paraná, Gustavo Guzmán. Fuentes de ambos espacios le confirmaron a El Destape que la confluencia tiene las mejores expectativas.

El otro que no deja de recorrer la provincia es Jorge "Kinoto" Vázquez, actual titular de la Departamental Capital. "Estamos recolectando avales y en diálogo permanente con los compañeros, compañeras, vecinos y dirigentes de las demás corrientes. Nuestra lista es la número 17 y lleva el nombre 'Peronismo entrerriano'", enfatizó en contacto con este medio.

En una tercera corriente aparecen algunos "díscolos" que algunos leen como la famosa "paralela" armada por el enemigo. Una es la de Domingo Daniel Rossi, intendente de Santa Elena; la otra es la de Héctor Maya, exsenador que tiene intenciones de ubicar a Flavia Maidana, exdiputada ligada a UPCN, el gremio de estatales con el que ha tejido alianza el gobierno provincial.

Como ya se explicó oportunamente, el peronismo entrerriano buscará que la austeridad sea la bandera de estas elecciones internas. Sin PASO, el Consejo Provincial ha decidido poner en marcha un ambicioso plan para concretar comicios sin presencia del Correo -calculan un ahorro de unos 350 mil pesos-, pero que estará basado en la buena voluntad de alguno referentes que, departamento por departamento, tendrán a su cargo una empresa nada sencilla. Será, además, el debut de la integración de minorías, una vieja deuda que quedará saldada, con el piso del 25%. De ese modo, si hay sorpresas, en octubre podría haber sorpresas.