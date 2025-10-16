Día de la Lealtad: acto oficial de Kicillof y movilización al domicilio de CFK

Este viernes se cumplirá un nuevo aniversario del mítico 17 de octubre de 1945 y en medio de la profunda crisis que atraviesa el Gobierno Nacional, a tan solo 10 días de las elecciones legislativas nacionales, el peronismo buscará una foto con músculo político y llena de militancia de cara al próximo 26 de octubre.

En ese sentido habrá dos actos durante la jornada. Por la mañana, se hará la clásica ofrenda de flores a la tumba de Juan Domingo Perón en San Vicente. Desde Casa de Gobierno detallaron al El Destape que será un “acto chico, austero y cerrado”. No habrá acceso a la prensa, “será sin militancia” y se transmitirá por los canales oficiales de YouTube.

Según informaron, el gobernador Axel Kicillof asistirá al mismo y será quien lo encabece como autoridad oficial. Estará con parte de su gabinete y también con algunos intendentes de Fuerza Patria. Se espera también la presencia de varios candidatos y candidatas de la lista nacional de Fuerza Patria.

Por la tarde, se espera el plato fuerte de la jornada. Bajo el slogan “Leales de corazón”, La Cámpora y el PJ convocaron a una masiva movilización hasta el domicilio de Cristina Fernández de Kirchner en San José 1111.

Desde las 17 habrá caravanas de militantes que, se espera, arriben desde distintos puntos de la provincia de Buenos Aires. Para llegar hasta el domicilio de CFK, las estaciones de tren de Once, Retiro y Constitución se presentaron como principales focos de concentración y desde allí, marchar al destino final.

A la fecha, la presencia del mandatario bonaerense es una incógnita. Si bien el ministro de Gobierno, Carlos Bianco, confirmó en la conferencia de prensa el lunes pasado que “el Movimiento Derecho al Futuro estará presente”, no hizo alusión a si el líder de ese espacio estará allí.

El último encuentro entre Axel Kicillof y Cristina Fernández

El 1° de octubre pasado, el Gobernador visitó a la dos veces Presidenta en su domicilio. Los dirigentes estuvieron reunidos una hora y media aproximadamente. El encuentro fue entre ellos dos, sin terceras personas, y no hubo foto.

Según detallaron a este medio desde ambos espacios, en la reunión “hablaron de la situación política nacional e internacional”. También del viaje a Nueva York que Kicillof había realizado días atrás y el rol de los Estados Unidos con La Libertad Avanza. Además, ambos coincidieron con la perspectiva de seguir "sumando fuerzas" de cara a la elección de 26 de octubre.