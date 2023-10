Día de la Lealtad: por qué se celebra y las causas por las que surgió el peronismo

Cada 17 de octubre se celebra el Día de la Lealtad, considerado como el nacimiento del peronismo y uno de los momentos más importantes en la historia de la política.

El 17 de octubre se conmemora el Día de la Lealtad Peronista recordando la gran movilización popular en la Plaza de Mayo realizada en la misma fecha pero de 1945 para exigir la liberación del coronel Juan Domingo Perón, en aquel entonces secretario de Trabajo y Previsión, debido a que se encontraba detenido hace días en la Isla Martín García por las fuerzas del gobierno de Edelmiro Farrell. Ese hecho, a su vez, es considerado como el nacimiento del peronismo y uno de los momentos más importantes en la historia de la política argentina.

Durante su tiempo al frente de Trabajo y Previsión, el expresidente llevó adelante un masiva promoción de los derechos de los trabajadores. Entre ellos se destacan: la obtención de vacaciones pagas, la institución del aguinaldo, ampliación de convenios colectivos de trabajo y mejoras sectoriales, entre otras. Estas medidas incomodaron a la Junta Militar gobernante y sectores que vieron afectados sus intereses, razón por la cual pidieron su renuncia y posterior detención.

Al ser detenido por las fuerzas, los trabajadores se organizaron y marcharon para reclamar por su liberación y reivindicar las políticas sociales que llevó adelante, junto a los derecho laborales que todavía quedaban por conseguir. Es por eso que, el 17 de octubre, se da una masiva movilización al centro porteño. La marcha tuvo su efecto: Farrell mandó a llamar a Perón y pidió que hablara a la multitud desde el balcón de Casa Rosada.

"Trabajadores, muchas veces he asistido a reuniones de trabajadores. Siempre he sentido una enorme satisfacción pero desde hoy sentiré un verdadero orgullo de argentino porque interpreto este movimiento colectivo como el renacimiento de una conciencia de los trabajadores, que es lo único que puede hacer grande e inmoral la Patria", manifestó en el inicio de su discurso. "Que sea esa unidad indestructible e infinita para que nuestro pueblo no solamente posea la felicidad sino que también sepa dignamente defenderla".

"Esa unidad la sentimos los verdaderos patriotas porque al amar a la Patria, no amaremos sus campos o sus casas, amaremos a nuestros hermanos de Nación. Vuestro Secretario de Trabajo y Previsión, que seguirá luchando al lado vuestro, por ver coronada esa obra, que es la ambición de mi vida: que todos los trabajadores sean un poquito más felices", continuó. Y añadió: "Recuerden, trabajadores, únanse. Sean hoy más hermanos que nunca. Sobre la hermandad de los que trabajan, ha de levantarse en esta hermosa patria la unidad de todos los argentinos".

En esa jornada, dejó su cargo y comunicó la decisión de abandonar el gobierno para presentarse en las elecciones presidenciales. Menos de un año más tarde, en febrero de 1946, se impuso en los comicios con el 52,84% de los votos y estaría al mando del país en tres mandatos (dos de ellos, consecutivos).

Con varios actos, el peronismo sale a las calles

Sectores del peronismo que conforman al Frente de Todos (FdT) - Unión por la Patria (UP) y un sindicalismo dividido conmemorarán el Día de la Lealtad con múltiples actos y convocatorias. Según informaron se realizará un acto en Obras Sanitarias que organizan los gremios de la CGT más cercanos al presidente Alberto Fernández, mientras que los sindicatos afines a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, junto a La Cámpora, el PJ bonaerense y otras organizaciones sociales, realizarán una marcha a Plaza de Mayo.

Por otro lado, el Movimiento Evita y otras organizaciones sociales llevarán a cabo un "Cabildo abierto" en el estadio el club Laferrere, en La Matanza, a las 15 hs y otras 62 organizaciones peronistas concretarán un acto en el Club Atenas de La Plata a partir de las 18 hs. A su vez, habrá diversos encuentros en las provincias.

En Obras Sanitarias, la mesa chica de la conducción de la central obrera, con Héctor Daer y Carlos Acuña, lanzará la plataforma "Corriente Político-Sindical Peronista" para discutir, de ahora en adelante, "el armado y la presencia estructural del movimiento obrero en las listas justicialistas". Las puertas en Núñez se abren desde las 11 hs.

Asimismo el Frente Sindical para el Modelo Nacional, que lidera el camionero Pablo Moyano, junto a la Corriente Federal de los Trabajadores, que conduce el bancario Sergio Palazzo, y las dos CTA, participarán de la marcha a Plaza de Mayo bajo la consigna 'Unidad nacional por la soberanía con justicia social'. Se concentrarán a partir del mediodía pero la marcha tendrá su epicentro a las 16 hs.

Desde el estadio de Arsenal de Sarandí, el candidato de UP y ministro de Economía, Sergio Massa, celebrará el Día de la Lealtad junto al gobernador bonaerense Axel Kicillof y el intendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi, en un acto masivo en la provincia de Buenos Aires. "Es un acto muy importante porque va a estar el candidato Sergio Massa, pero también todas las expresiones del movimiento sindical, los intendentes de toda la provincia y los candidatos; es un cierre de campaña en provincia que nos da mucha energía", adelantó el mandatario de PBA en diálogo con El Destape Radio.

En el acto de hoy no estará presente la vicepresidenta Cristina Kirchner, que mantendrá hasta el último tramo de la campaña su decisión de dejarle el protagonismo a los candidatos. El acto está convocado para las 16 y en la elección de Arsenal hay un significado especial porque en ese lugar fue donde CFK lanzó Unidad Ciudadana en 2017. Así como el intendente de Ensenada Mario Secco, Ferraresi será el encargado de la apertura; luego le dará la palabra a Kicillof y Massa se hará cargo del cierre. "Mucha unidad, mucha militancia y encolumnarse detrás de los candidatos", afirmaron.