Cuáles son los documentos habilitados para votar en las elecciones 2025 de la provincia de Buenos Aires

Para estas legislativas bonaerenses, revisá tu DNI, verificá el padrón y andá listo.

Este año es clave para la política bonaerense. Luego del desdoblamiento de las elecciones nacionales y la eliminación de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), la provincia de Buenos Aires renovará parte de su estructura institucional con comicios legislativos que, como marca la historia, siempre definen el pulso del país.

El 7 de septiembre, más de 14 millones de personas están habilitadas para votar en 38.788 mesas distribuidas en las ocho secciones electorales. El dato no menor es que si no llevás el documento correcto, no podrás emitir tu voto, y en tiempos de grietas políticas y recuentos ajustados, nadie quiere perder su derecho por un papel equivocado.

Cuáles son los documentos habilitados para votar en 2025

Según la Justicia Electoral, los únicos documentos válidos para sufragar este año en la provincia de Buenos Aires son:

DNI tarjeta, incluso si figura la leyenda “no válido para votar”.

DNI libreta celeste o verde.

Libreta cívica.

Libreta de enrolamiento.

Siempre hay que presentarse con el mismo ejemplar que figura en el padrón o uno más nuevo. Llevar uno anterior puede invalidar el voto. Tampoco se aceptan versiones digitales del DNI —una aclaración necesaria en tiempos de billeteras virtuales y aplicaciones que reemplazan casi todo.

Elecciones 2025.

Qué pasa si no llevás el documento correcto

Si llegás a tu mesa y no figurás en el padrón, o no tenés el documento habilitante, no podrás votar. Y no, no se hacen agregados de último momento: el padrón cierra semanas antes y no admite modificaciones. La recomendación de la Cámara Nacional Electoral es clara: consultá tu lugar de votación con tiempo y chequeá qué ejemplar de DNI tenés registrado.

Además, recordá que el voto es obligatorio. Si no asistís sin causa justificada, podés enfrentar multas de hasta $2.000 y quedar registrado como infractor electoral. Justificaciones como enfermedad, distancia o fuerza mayor requieren comprobantes formales y subirlos a infractores.padron.gov.ar antes del cierre.

Elecciones 2025: qué se vota este año en la provincia de Buenos Aires

El 7 de septiembre, los bonaerenses deberán elegir 23 senadores provinciales titulares y 15 suplentes, y 46 diputados provinciales titulares junto a 28 suplentes. A nivel local, se suman los concejales y consejeros escolares: su cantidad varía según cada municipio.

El reparto no es uniforme. La provincia se divide en ocho secciones electorales que distribuyen bancas de acuerdo a población y territorio. Por ejemplo, la Primera Sección —que abarca 24 municipios y más de 4,7 millones de electores— define 8 senadores, 10 concejales y 10 consejeros escolares. En la Tercera Sección, con casi 5 millones de votantes, se renuevan 18 diputados y cargos municipales.