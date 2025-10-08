Cositorto reveló que financió la campaña de Santilli: "Puse 33.000 dólares"

El CEO de Generación Zoe detenido por estafas y asociación ilícita, Leonardo Cositorto, reveló en El Destape Radio que aportó 6 millones de pesos -el equivalente a 33.000 dólares- para la campaña de Diego Santilli en 2021. Además contó que aportó dólares para otros candidatos libertarios y que le envía mensajes a Javier Milei para que intervenga en la causa judicial en su contra.

"Me extraña que Diego Santilli diga que a mi no me conoce", expresó Leonardo Cositorto, empresario y fundador Generación Zoe, en El Destape 1070 luego de confirmar: "El aporte que hice fue de más de 32 mil dólares". El aporte al que se refiere es a la campaña de 2021.