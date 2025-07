Con intendentes y heridos del PRO, Somos cerró su lista para la tercera vía

El frente Somos Buenos Aires armó una lista de candidatos que competirán el 7 de septiembre para la Legislatura bonaerense con fuerte presencia de intendentes y referentes locales que disputarán el voto del centro. En las ocho secciones electorales presentan nombres que provienen de la Unión Cívica Radical (UCR), el PRO y el peronismo. El frente nació hace diez días y en su interior bregan distintos espacios como la Coalición Cívica, Facundo Manes y Juan Schiaretti.

Aunque todavía quedan horas para que cierre el período legal para presentar las listas, El Destape pudo confirmar seis de ocho nombres que en estos momentos están firmes como cabezas en sus respectivas secciones aunque resta la confirmación oficial. Los intendentes Julio Zamora (Tigre) y Pablo Petrecca (Junín) se pondrán al frente de las respectivas secciones de sus municipios en representación de esta coalición variopinta que tendrá como eje de campaña un discurso que irá alejado de los extremos. El espacio decidió no competir en la Segunda Sección y le hicieron un guiño a otro mandatario. Se trata de Santiago Passaglia (San Nicolás), quien junto a su hermano Manuel irán con su armado local Hechos.

Los candidatos de Somos Buenos Aires, sección por sección

Este proyecto lo hacemos colectivamente. Sostené a El Destape con un click acá. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

La Primera Sección elige 8 senadores y Julio Zamora será el primer candidato allí. La Segunda Sección renueva 11 diputados y Manuel Passaglia será el principal candidato por su partido Hechos. Allí la famosa familia de San Nicolás armó un espacio con representación de los distintos municipios de la zona norte de la Provincia. Somos eligió no presentar candidatos y unir fuerzas contra el kirchnerismo y los libertarios aunque cerca de los Passaglia desmienten que sea un acuerdo. Por la Tercera sección son 18 diputados los que buscarán integrar la próxima Legislatura y allí el primer lugar es para Pablo Domenichini, el radical que es referente de Martín Lousteau en territorio bonaerense.

La Cuarta renovará ocho senadores y será Pablo Petrecca el que tendrá la cabeza de lista. El intendente oficializó en los últimos días su acuerdo con Somos aunque aclaró: “Soy del PRO y eso no cambia”. La Sexta pondrá en juego 11 diputados y el principal lugar es para Andrés de Leo, de la Coalición Cívica. Se trata de un ex senador provincial que intentará ocupar la banca en la Legislatura que hoy tiene Maricel Etchecoin por ese espacio en Diputados.

La Octava, La Plata, son seis diputados que se renuevan y la cabeza de lista es para otro radical. Se trata de Pablo Nicoletti, presidente de la UCR platense y dirigente de Evolución, también referenciado en Lousteau.

Todavía no están confirmados estos nombres aunque muy encaminados y resta conocer los primeros lugares para la Quinta, donde el radical Maximiliano Abad pisa fuerte, y la Séptima Sección.

Petrecca explicó su paso a Somos

Al frente conformado días atrás se le sumó en los últimos días Petrecca. El intendente de Junín confirmó su pase este sábado con una carta publicada en las redes sociales en la que expresó que lo hizo basado en “valores” a través de los cuales guió su gestión. Hizo referencias a conceptos identificados con La Libertad Avanza y el PRO, aunque explicó que se diferencia en las formas. “Creo en la libertad, el respeto y en el cambio verdadero. Pero esos valores no se imponen desde los gritos, no nacen de la urgencia ni se tuercen por oportunismo electoral”.

En el documento dejó en claro que en Junín “el cambio no empezó ahora” y expresó su malestar por la presión que los libertarios imprimieron en la negociación por las listas relegando al PRO y no respetando a los intendentes de ese espacio. “Eso merece respeto y merece ser defendido”, advirtió.

Aunque no lo hizo explícitamente, Petrecca mostró su descontento por cómo desde el Concejo Deliberante los dos concejales libertarios “votaron en contra proyectos que buscaban mejorar la vida de los juninenses”. Y los acusó de “poner palos en la rueda a obras clave para el desarrollo de la ciudad”. Por último, para dejar en claro que su adhesión a Somos no es una salida del partido, aclaró: “Soy del PRO, y eso no cambia”.

En desarrollo