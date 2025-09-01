Con el eje en la fuerza de la unidad, Massa lanzó un spot en la recta final de la campaña

Sergio Massa lanzó un nuevo spot que busca condensar el espíritu de la campaña: la unidad como motor político y social frente al ajuste y la indiferencia del gobierno nacional. Bajo la consigna “Fuerza Patria es la fuerza de la gente”, la pieza de comunicación se presenta como el inicio del sprint final hacia el 7 de septiembre.

El spot pone en primer plano a mujeres, jóvenes, trabajadores, pymes y jubilados, sectores que el massismo considera centrales en la defensa del tejido social y económico. “La fuerza de los trabajadores y de quienes buscan llegar a fin de mes, de los jóvenes que quieren estudiar y trabajar, de las mujeres que reclaman vivir tranquilas y en igualdad de condiciones, de los jubilados que esperan cobrar dignamente, de las pymes que sueñan con crecer y crear empleo, y de las personas con discapacidad que merecen un Estado eficaz e inclusivo”, señala el mensaje.

Además, la pieza subraya la necesidad de sostener la unidad como respuesta política frente a lo que define como “crueldad e indiferencia”, y cierra con una frase que condensa la apuesta electoral: “La fuerza del peronismo, que el próximo 7 de septiembre estará de pie, más unida que nunca, para frenar a Milei.”

Sin ser candidato, Massa está metido de lleno en la estrategia electoral de los distritos y los candidatos. No solo recorre distintas secciones electorales, aquellas donde el peronismo es fuerte y donde está peleando mano a mano el voto con los libertarios, sino también impulsa a los candidatos jóvenes del Frente Renovador. "La idea es ayudar a plantear la necesidad de la unidad para ganarle a Milei", describieron cerca del tigrense y apuntaron: "Sergio está ayudando a los candidatos locales con la estrategia de campaña".

El lanzamiento del spot coincide con una intensa agenda territorial de Massa en la provincia de Buenos Aires, donde en los últimos días visitó Junín, Baradero, San Martín y San Vicente. En esos recorridos, el referente del Frente Renovador acompañó a candidatos locales, dialogó con vecinos afectados por el ajuste en materia de viviendas, jubilaciones y empleo, y compartió actividades vinculadas a la participación de jóvenes, mujeres y adultos mayores.

Con bajo perfil mediático y apoyado en el contacto directo con la gente, Massa busca reforzar en este tramo final la idea de que la fuerza de la unidad no reside en un dirigente, sino en la ciudadanía organizada y en los sectores populares que sostienen al peronismo en el territorio.

El spot ya circula en redes sociales y se enmarca en la convocatoria a “acompañar y difundir el mensaje” durante la última semana de campaña, con la expectativa de consolidar apoyos de cara a la elección del próximo domingo. Y hablando de mensaje y consolidar apoyos, Massa puso la voz en un mensaje telefónico que se distribuye en todo el territorio bonaerense convocando a fortalecer el voto peronista. "Hola, Soy Sergio Massa, y lo que viene en el país depende de nosotros. Para tener la unidad que necesitamos tenemos que ir a votar. Cada voto cuenta y la forma de cuidar el laburo, la escuela, la salud y la familia es yendo a votar. Te esperamos", convoca. Desde la mesa de estrategia explicaron: "Son llamados a afiliados del peronismo a que vayan a votar y apoyen la unidad".