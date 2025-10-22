Ciudadanos Unidos cerró su campaña en CABA: "Hay otra manera"

Los candidatos de Ciudadanos Unidos en la Ciudad de Buenos Aires cerraron su campaña este miércoles, a cuatro días de las elecciones legislativas nacionales. En el acto, hablaron tanto los candidatos para la Cámara de Diputados como los postulantes para el Senado.

"Tenemos un presidente que mira todos los días el valor de los bonos, tenemos un presidente que seguro siguió muy de cerca el valor de su criptomoneda, que se debe haber interesado mucho en el valor que tenía puesto el contrato de Espert con Fred Machado y que, seguro, también conoce muy de cerca el valor del 3% para su hermana", dijo Martín Lousteau, cabeza de lista de candidatos a diputados.

Luego, el actual senador opinó: "Tenemos un presidente que desconoce el valor de la educación, el valor de la salud, el valor de los medicamentos accesibles para los jubilados, el valor que tiene la ayuda del Estado cuando tenés una familia con alguien con discapacidad, el valor que tiene poder llegar a fin de mes tranquilo y no estar ahogado por deudas. Pero este presidente, cuando habla de pymes, es solo porque está promocionando una criptoestafa, cuando habla de educación pública es para criticarla". "La única referencia a los docentes universitarios es cuando llama 'profe' a Espert", bromeó.

"Pasamos de tener 200% de inflación a tener una economía con los motores apagados. Pero no tiene por qué ser así, hay otra manera", concluyó el presidente de la Unión Cívica Radical (UCR) a nivel nacional.

Ocaña insistió: "Hay otra manera"

También tomó la palabra la candidata a senadora de la lista, Graciela Ocaña, quien insistió en que "hay otra manera de hacer las cosas". "Hay otra manera donde nos hablemos y no nos gritemos. Hay otra manera de poder discutir ideas, hay otra manera. Porque el futuro se construye y no se destruye", expresó.

"Hoy muchos hablan de los jubilados", declaró y continuó: "Cuando llegan, cuando gobiernan, cuando están en el poder, se olvidan de ellos, los abandonan". "Queremos trabajar en impulsar una agenda que es propia para resolver esos problemas, nosotros queremos cuidar a aquellos que nos cuidaron, que nos dieron tanto en la vida", añadió.