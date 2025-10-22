Especial elecciones legislativas: así será la cobertura de El Destape Radio

Así será la cobertura especial de elecciones legislativas en El Destape Radio.

Este domingo 26 de septiembre, Roberto Navarro y un gran equipo de periodistas realizarán una cobertura especial de las elecciones legislativas nacionales, desde las 17 en El Destape Radio AM 1070. Los argentinos serán protagonistas de una jornada histórica para decidir si Javier Milei sigue haciendo estragos con la motosierra o si deberá poner un freno a sus políticas de gobierno.

Este domingo se votan 127 diputados y 24 senadores que entrarán al Congreso, en un contexto de polarización y fuerte tensión política. Provincias clave como Buenos Aires, Córdoba y Mendoza jugarán un rol central en el reparto de bancas. Además, por primera vez en la historia se implementará la Boleta Única de Papel (BUP) en todo el país. La medida, respaldada por la Ley N.º 27.781, busca simplificar el proceso y evitar las maniobras clásicas de robo o faltante de boletas, una práctica denunciada por distintos partidos en cada elección.

Roberto Navarro estará acompañado por periodistas como Ari Lijalad, Alfredo Zaiat, Jon Heguier, María Laura Carpineta, Adrián Murano, Carla Pelliza y Matías Colombatti, entre otros, que estarán al aire desde las 17, en una cobertura donde no faltarán móviles, análisis político y el conteo de votos minuto a minuto.