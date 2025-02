Carrió quiere hacer valer sus votos en CABA y va con candidata propia en las elecciones

Se acercan los tiempos de definiciones electorales y en la Ciudad de Buenos Aires se aceleró el proceso con la suspensión de las PASO y el adelantamiento de los comicios para mayo. Con fuertes diferencias por el rumbo del PRO, Elisa Carrió definió que la Coalición Cívica irá con candidatos propios y que la lista de legisladores la encabezará la actual diputada nacional Paula Oliveto. Quien fuera la fundadora de Cambiemos hoy asegura que esa alianza está muerta y que hay que ir “por un frente nuevo” aunque sin ser “la lavandina de nadie”. Fuertes diferencias con sus ex socios y el diseño de una campaña con perfil propio en el marco de una discusión nacional.

Luego de la definición de Horacio Rodríguez Larreta, sumadas a otras posturas de aliados del oficialismo como Graciela Ocaña, la pelea por bancas en la Legislatura tendrá múltiples competidores y a priori el PRO puede ser el principal afectado. No solo puede perder el “voto blando” que iría a Larreta o aliados sino también el “voto duro”, el propio que hoy está más cómodo con La Libertad Avanza, bloque que en la Ciudad ya sumó semanas atrás a legisladores que responden a Patricia Bullrich. En la sede de Uspallata hay preocupación por el deshilachamiento de base electoral.

El lunes por la tarde la Coalición Cívica porteña realizó su congreso y allí mismo resolvió que competirá en las próximas elecciones del 18 de mayo con sus propios candidatos. "Ofreceremos una alternativa honesta, consistente y republicana”, apuntaron tras el encuentro que encabezó Paula Oliveto, propuesta para liderar la lista local. También estuvieron el presidente de la CC nacional, Maximiliano Ferraro; el titular de la versión porteña del partido, Claudio Cingolani; y el ex diputado nacional Fernando Sánchez.

Entre los asistentes estaban los legisladores Facundo del Gaiso, Cecilia Ferrero y Hernán Reyes. Las bancas de estos dos últimos son las que pondrá en juego la Coalición Cívica aunque ninguno de ellos podrá ser candidato por haber llegado a los dos mandatos.

El objetivo de Carrió será ser protagonista en la próxima campaña y que no se diluyan las ideas de su partido en una coalición que cree obsoleta como es Juntos por el Cambio, aunque todavía no definió si se pondrá al frente o no de la boleta nacional. “Estamos hartos de decir algo y terminar cerrando un acuerdo que no compartimos. Basta de ser la lavandina de otros”, cruzaron en clara alusión al PRO.

La intención de Carrió es consolidar la identidad de su partido aunque no rechaza la idea de volver a integrar un frente nuevo. “Tenemos vocación frentista”, expresa un dirigente cercano a la ex diputada nacional. Lo que hacen es una lectura de un momento político en el que las dos principales coaliciones sucumbieron y no hay liderazgos indiscutidos. “Hay que empezar a pensar en algo nuevo”, analizaron y como expresión de deseo manifestaron que ese nuevo frente tenga “el corazón, la centralidad y las banderas” de la Coalición Cívica.

Por ahora, la Coalición Cívica se mantendrá dentro del bloque Vamos Juntos en la Legislatura aunque esa situación no está garantizada para el próximo período con renovación de legisladores. La Coalición Cívica quiere respetar "los acuerdos y la gobernabilidad" por lo que sus tres legisladores se mantendrán allí al menos hasta diciembre. El panorama posterior será otro y ante ello marcaron: "El PRO decidió un acercamiento con La Libertad Avanza en temas importantes y una pelea por hacer una alianza con ellos que hoy nos diferencia". Y advirtieron: "No queremos ser parte de la interna del PRO".

En las votaciones del año pasado, especialmente las más sensibles como el paquete presupuestario y el Código Urbanístico, los tres legisladores que responden a Carrió acompañaron y sus votos fueron clave para las ajustadas aprobaciones. Sin embargo, los lilitos no se sienten parte de la gestión y por eso en la campaña buscarán poner en valor sus históricas reivindicaciones como la lucha por la transparencia y contra la corrupción. En ese sentido, hay malestar con el PRO por sus posturas ante ciertas discusiones que acapararon la agenda el año pasado. Mientras la Coalición Cívica acompañó la defensa de la universidad pública y su financiamiento como también la nueva movilidad jubilatoria, el partido de Mauricio Macri defendió el veto de Javier Milei a esas leyes.

Las diferencias con el PRO no terminan ahí y se extiende también al rechazo al pliego de Ariel Lijo a la Corte Suprema. “Somos el espacio político que se posicionó con firmeza y claridad en la defensa de los jubilados, que enfrentó con decisión los abusos de las prepagas y el costo de los medicamentos. Impulsamos una ley de prevención de la ciber ludopatía. Denunciamos la corrupción y acompañamos a todas las pymes de esta Ciudad con propuestas concretas”, apuntaron en el congreso partidario.

El rival es Milei

Pese al desdoblamiento, la Coalición Cívica parece perfilar su discurso de la campaña porteña con mayor foco en discutir las políticas de Milei que en el estado de la gestión macrista. Ante las quejas constantes por la higiene de las calles y la falta de obras, sumado a la fuga de presos, en la Coalición Cívica ven más como rival a Milei que a Macri. La encargada de liderar esa campaña como primera candidata a legisladora será Paula Oliveto, la diputada a la que Carrió definió como "la más integra".

Así, discrepan del tono de Horacio Rodríguez Larreta, quien ayer anunció que confirmó que será candidato ya sea como legislador, diputado o senador. Lo hizo a través de un extenso tuit en el que aseguró que “el PRO perdió su identidad” y que “la Ciudad está degradada”. Cerca de Carrió no comparten el tono y se corren de los cuestionamientos a su todavía socio político. “No vamos a cascotear ni hacer campaña desde la oposición a la gestión”. En la Coalición Cívica creen que Larreta salió a anunciar su candidatura con la intención de dañar al PRO. Por eso, aseguraron: “No vamos a comprometer la gobernabilidad en la Ciudad”.

La Coalición Cívica expresa que la diferencia con el PRO a nivel nacional “es muy grande” y ese es el principal disparador de la decisión de ir por separado en esta elección aunque a nivel local no expresan críticas hacia la gestión de Macri. El Jefe de Gobierno se enteró de la decisión horas antes de que se hiciera pública y sus armadores buscaron evitarla. César “Tuta” Torres fue el encargado de encarar esa conversación aunque sin lograr detener a los lilitos.

“En las últimas elecciones fuimos atrás de uno y después atrás de otro. Te llaman para blanquear y no te cumplen nada de lo que se habla en campaña”, se quejaron desde la mesa política de Carrió y le apuntaron a la poca escala que alcanzó en el gabinete una alianza que fue más electoral que de gobierno. Sin embargo, aclararon que no habrá fuertes cuestionamientos al estado de la gestión: “No queremos hacerle daño. En algunas cosas señalaremos que no estamos de acuerdo y en otras acompañaremos”. Así, la campaña estará teñida por las diferencias con Milei y el PRO a nivel nacional y no tanto por la discusión sea local. “Tenemos que ofrecer una alternativa discutiendo la agenda de la Ciudad en el contexto nacional”, resumieron. “Lo que más preocupa son los libertarios”, advirtieron.

La última vez que la Coalición Cívica fue sola ocurrió en 2011 cuando Carrió no llegó a los 400 mil votos a nivel nacional. En aquel entonces Patricia Bullrich había conseguido retener su banca como diputada y tiempo después abandonó el espacio y terminó enfrentada a Carrió. Tras la suspensión de las PASO, ahora la Coalición Cívica inicio el proceso interno para definir la selección de candidatos. Esa no será solo la discusión de los lilitos sino también la de todos los partidos y allí se abrirán nuevas discusiones.