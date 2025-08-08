Arranca la campaña electoral con Kicillof en la quinta sección electoral

Este viernes 8 de agosto comienza de manera formal la campaña electoral en la provincia de Buenos Aires de cara a los comicios del 7 de septiembre. Durante la jornada, el gobernador Axel Kicillof estará en Mar Chiquita y General Pueyrredón para inaugurar obras.

A partir de las 10:30 horas, el mandatario estará en Mar Chiquita y, junto al intendente Walter Wischnivetzky, entregará una retroexcavadora en el marco de la Etapa V del Plan de Mejoras de Caminos Rurales. Además, también dará un camión caja abierta para la gestión de residuos y bolsones tipo big bag e indumentaria destinada a las cooperativas de reciclado del distrito.

Por último, entregará una ambulancia de alta complejidad preparada para dar respuesta a pacientes en estado crítico. Se trata de la n°380 desde el inicio de gestión de Axel Kicillof. Otra de las actividades será la entrega de la resolución a través de la cual se crea un Anexo de la Escuela de Educación Secundaria Agraria N° 1. Se trata de la primera institución con orientación en Pesca y Acuicultura.

Finalmente inaugurarán la Casa de la Provincia N° 14 desde el inicio de la gestión. Por primera vez, se incorporó una oficina comercial del Banco de la Provincia para asesoramiento general.

Por la tarde, el gobernador se mudará a General Pueyrredón en donde encabezará la apertura de la jornada del Congreso CONAGUA 2025 en el Hotel Provincial Mar del Plata. Además participará de la apertura de la Semana Social 2025 y mantiene un encuentro con la Comisión Episcopal de la Pastoral Social.

Seguridad: uno de los ejes de PBA

Durante la jornada del jueves, Axel Kicillof, entregó nuevos móviles policiales para fortalecer la prevención del delito en Capitán Sarmiento. También, otorgó escrituras gratuitas a familias de distintos barrios del distrito. En ese marco, el mandatario destacó que “no vinimos a hablar de seguridad, sino a traer los patrulleros y las motos que van a servir para que los vecinos y vecinas de Capitán Sarmiento vivan más tranquilos”.

“Aunque pertenezcamos a espacios políticos diferentes, en la provincia de Buenos Aires invertimos en los 135 municipios y trabajamos junto a todos los intendentes e intendentas para garantizar los derechos de los bonaerenses”, añadió. Los nuevos patrulleros y motos fueron adquiridos con fondos del Ministerio de Seguridad bonaerense y permitirán fortalecer la prevención y el combate del delito en diferentes barrios del distrito.

Sobre la entrega de escrituras, Kicillof dijo que “muchos vecinos esperaron este momento durante muchos años porque no podían pagar los costos de un escribano particular: hoy el Estado bonaerense les brinda seguridad jurídica, les condona las deudas y los acompaña para que las próximas generaciones partan desde un lugar mejor”.