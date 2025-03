El vocero de la Presidencia, Manuel Adorni, será el candidato a legislador porteño de La Libertad Avanza (LLA) en las elecciones 2025 que se realizarán el domingo 18 de mayo en la Ciudad de Buenos Aires.

La noticia fue confirmada a El Destape por fuentes de Casa Rosada.

Daniel Parisini, conocido en las redes como "Gordo Dan", felicitó a Adorni por la candidatura. "Manuel Adorni candidato por La Libertad Avanza en la Ciudad de Buenos Aires. Felicitaciones", escribió en su cuenta de X el vocero informal y conductor en el canal de stream Carajo.

También publicó un mensaje Iñaki Gutiérrez, encargado de manejar la cuenta de TikTok del presidente Javier Milei. "Manuel Adorni va a ser el candidato de Javier Milei en la Ciudad de Buenos Aires. Un economista de renombre, excelente persona y un tremendo domador de kukas. Vamos a enterrar al kirchnerismo", escribió Gutiérrez en X.

La Legislatura, un campo de batalla fuerte en estas elecciones

La Libertad Avanza, ahora representada por Adorni en la campaña, está fuertemente enfrentada con el PRO en la Legislatura porteña. Tal es así que hace semanas el partido decidió echar a Ramiro Marra, quien en ese entonces era un referente de la bancada, acusándolo de trabajar en consonancia con el oficialismo en la Ciudad. "El legislador Ramiro Marra ya no forma parte de La Libertad Avanza a nivel nacional ni en ningún distrito del país, de manera irreversible, como consecuencia de no seguir los lineamientos del partido y haber votado a favor del inaceptable aumento de impuestos en la Ciudad de Buenos Aires, que contradice los ideales del presidente Javier Milei", indicó en las redes sociales el partido que lidera Javier Milei.

Además de Adorni, hay otros nombres fuertes en la lucha por ingresar a la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires: el actual diputado de Unión por la Patria Leandro Santoro anunció que encabezará la lista de un nuevo frente, llamado "Es ahora Buenos Aires", para volver a ocupar una banca en el parlamento local. También anunció su candidatura el ex jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, quien lo hará bajo el sello de Movimiento al Desarrollo (MAD). Rodríguez Larreta irá por fuera del PRO, oficialismo en la Ciudad de Buenos Aires que aún no presentó su lista, aunque distintas versiones periodísticas indicaron que la que lideraría la lista sería la ex gobernadora bonaerense y actual diputada nacional, María Eugenia Vidal.