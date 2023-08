Votó Patricia Bullrich en las elecciones PASO 2023: "Quería votar una lista y me imprimía otra"

La ex ministra de Seguridad macrista y precandidata a presidenta por Juntos por el Cambio cuestionó el voto electrónico en CABA. Probó siete veces y le tuvieron que cambiar la máquina.

La precandidata presidencial de Juntos por el Cambio Patricia Bullrich emitió su voto en las Elecciones PASO 2023 en el predio que la Sociedad Rural Argentina (SRA) tiene en el barrio porteño de Palermo, en Sarmiento 2704. No le fue fácil. Tuvo que votar ocho veces para poder emitir su decisión en las elecciones de CABA, le cambiaron la máquina y hasta fue asistida por dos técnicos del centro de votación. "Yo votaba una lista y terminaba saliendo otra lista que no era la que yo quería votar", contó después y agregó que luego tampoco le imprimía la boleta.

La ex ministra de Seguridad macrista, quien llegó con dos bolsas de facturas para las autoridades de mesa en donde le tocó votar, no hizo la fila como el resto de las personas que también esperaban para emitir su voto. Y luego, al momento de emitir su voto electrónico en CABA, tuvo inconvenientes técnicos, por lo que debió recibir asistencia durante varios minutos.

Tras salir de la Rural, Bullrich dialogó con la prensa y manifestó: "Quería votar una lista y me imprimía otra". Y agregó: "la votación en la Ciudad de Buenos Aires fue un desastre". Además, contó un momento incómodo cuando la ayudaron: “Los técnicos vieron mi voto. No podían no verlo.”

Este domingo, todo el país vota en las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) para definir a los candidatos que participarán en la elección general del 22 de octubre. Union por la Patria, Juntos por el Cambio y la Libertad Avanza son los tres principales partidos.

En las PASO se elegirá a quiénes competirán en las elecciones nacionales para presidente, vicepresidente, 43 representantes del Parlasur, 130 diputados y 24 senadores para el Congreso de la Nación. Asimismo, los distritos de Buenos Aires, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Catamarca y Entre Ríos celebran sus propias PASO locales, mientras que la provincia de Santa Cruz realiza su elección general, para definir gobernador, diputados provinciales y municipales.

Mauricio Macri criticó a un sector del PRO

El exmandatario Mauricio Macri votó este domingo en las elecciones 2023 y encendió más la interna de Juntos por el Cambio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Hizo referencia a las denuncias por la violación de la veda electoral por parte de un sector de espacio.

Al ser consultado sobre la denuncia sobre la violación de la veda, el expresidente afirmó: "Es otra mugre de esta operador que no sé por qué tanta gente le gusta utilizar. Como lo llaman, 'Seita, paseador de perros'". Así hizo referencia a Guillermo Seita, uno de los principales asesores de Horacio Rodríguez Larreta.

Los dichos de Mauricio Macri fueron luego de que los apoderados de Lousteau denunciaran en la justicia electoral que el espacio que postula a Jorge Macri había realizado acciones que provocaban la violación de la veda.

En este marco, Guillermo Seita hizo referencia a las declaraciones de Mauricio Macri y aseguró que "debe estar nervioso Mauricio".