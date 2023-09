Una nueva encuesta confirma un escenario de ballotage entre Milei y Massa

Una nueva encuesta cerrada ayer mismo -por eso aún restaban definir números finitos- confirmaba el escenario de ballotage entre Javier Milei y Sergio Massa con una diferencia entre 4 y 5 puntos entre ambos candidatos. También ratificaba que Patricia Bullrich no consigue retener todo el voto de Juntos por el Cambio en la primaria, que en buena medida sirve para nutrir a La Libertad Avanza. El traspaso se repite en la provincia de Buenos Aires donde Massa y el gobernador Axel Kicillof consiguen el primer lugar pero seguidos de Milei y su candidata a gobernadora Carolina Píparo dejando en tercer lugar a Bullrich y Néstor Grindetti, invirtiendo lo sucedido en las PASO. Así como en Unión por la Patria creyeron erróneamente que en las primarias les convenía que Milei no se cayera para evitar el ascenso de Bullrich, ahora necesitan que la ex ministra de Seguridad no se desplome para impedir que el libertario se imponga en primera vuelta.

El sondeo pertenece a la consultora Opina Argentina, que dirige Facundo Nejamkis, que concluyó el trabajo en las últimas horas, por eso no estaba aún la precisión de las décimas. Pero Milei encabezaba las respuestas con un porcentaje entre el 33 y el 34%, seguido por Massa que se ubicaba entre el 29 y el 30%. Es decir, el candidato libertario sube entre 3 y 4 puntos respecto a las PASO y el de Unión por la Patria entre entre 1,5 y 2,5%, ubicándose ambos en posición de competir en la segunda vuelta de noviembre. Patricia Bullrich, en tanto, quedó rezagada aunque no tanto como en otras encuestas: su porcentaje se ubicaba entre el 24 y el 25%, la única que baja respecto a las primarias de su espacio.

Estos números son similares a los del sondeo difundido esta semana por la consultora CEOP, de Roberto Bacman, que le otorgó un 34,2% de intención de voto a Milei seguido por Massa con el 30,6%, a menos de cuatro puntos de distancia. Allí, Bullrich quedó con el 24,8%. Muy lejos, también Juan Schiaretti y Myriam Bregman perdían apoyos respecto a las PASO. El resultado de las primarias suele jugar a favor de las fórmulas más votadas porque el elector tiende al "voto útil", optando por alguna boleta con opción de ganar o, al menos, de pasar al ballotage. Es el riesgo que puede correr Bullrich -y con ella también Unión por la Patria- si el elector opositor cree que no tiene posibilidades de triunfo y se concentra en Milei como principal opción para derrotar al Gobierno.

"En la provincia de Buenos Aires parecería haber un traspaso de votos de Juntos por el Cambio a Milei", explicó Nejamkis en diálogo con El Destape Radio, que imaginó que en eso jugaba su parte el nivel de violencia con la que se disputó la interna de la coalición macrista. Opina Argentina también midió la elección a gobernador, con Kicillof manteniendo el primer lugar superando en un par de puntos a Massa. Píparo pasó a ocupar el segundo puesto, igualando en porcentaje lo que obtenía Milei como presidente, relegando a Bullrich-Grindetti. El consultor detalló que en las PASO el corte de boleta en la provincia se dio casi exclusivamente en el rubro intendente, pero que resultó escaso entre el candidato a presidente y gobernador. Si hubo diferencia de porcentajes, explicó, fue porque en el cálculo en la Provincia no se toma en cuenta el voto en blanco.

Si por el momento damos como un hecho el ballotage, hay un par de datos que surgen de la encuesta de CEOP que deberían preocupar al comando de campaña de Unión por la Patria de cara a esa competencia. Uno es que el 65% de los electores se identificaron como opositores, de los cuales a un 55,6% se los ubicó en un "núcleo duro" del voto opositor. Es decir, hoy no visualizan la posibilidad de elegir una fórmula oficialista. El otro tiene que ver con la imagen de los candidatos: Milei es el único que obtuvo un diferencial positivo, con un 51,7% de imagen positiva y un 46,1% de imagen negativa. Massa, en cambio, consiguió un 33,9% de respuestas positivas contra un 65,8% de negativas.

Lo analizó en algunos tuits el consultor y especialista en campañas electorales Mario Riorda. "La única imagen positiva que creció tras las PASO es la de Javier Milei", definió. Explicó que ese crecimiento se daba principalmente al absorber al votante joven de Juntos por el Cambio. En todos los sondeos, Milei obtiene porcentajes altos entre los votantes menores de 44 años -especialmente entre los varones- mientras que Massa prevalece en los de 45 años para arriba. Por otro lado, Riorda sostuvo que no tenía mucho sentido ponerse a discutir si la vicepresidenta Cristina Kirchner debía intervenir o no en la campaña dado que su imagen está en espejo con la de Massa. Es decir, hoy daría lo mismo: ni le suma ni le resta. Eso siempre según las frías conclusiones estadísticas, que no saben de emociones.

El director de la consultora Zuban Córdoba y Asociados, Gustavo Córdoba, explicó que según sus números Milei sigue creciendo en el interior y que la designación de Carlos Melconian como vocero económico de Bullrich resultó un nuevo paso en falso de Juntos por el Cambio. Por eso, cree que es clave que Massa llegue al 35% en octubre para asegurar su pase al ballotage, previendo la posibilidad de que Bullrich todavía caiga algunos puntos más. Al candidato libertario "no le entran balas, parece de teflón" -definió- y suma todo lo que ella pierde. "¿Le alcanzará a Massa con la sumatoria total del PJ? No tiene demasiadas opciones por delante", concluyó Córdoba.

"Donde ganamos hay que fortalecer y donde perdimos hay que construir de vuelta", arengó Massa en el encuentro que mantuvo con gobernadores, legisladores y sindicalistas el viernes a la noche en la casa del gobernador tucumano Juan Manzur. El relanzamiento de la campaña de Unión por la Patria tuvo como principal apuesta a la movilización de la estructura del justicialismo, en especial en las provincias del norte donde suele sacar altos porcentajes y en las PASO ganó Milei. Los gobernadores aseguraron que ya están trabajando sobre el padrón de electores que no fueron a votar en agosto para convencerlos de renovar la confianza en el oficialismo. Muchos de ellos los votaron localmente, pero luego no votaron o eligieron otra opción a nivel nacional. "Hay que explicar que si Milei gana le va a hacer mucho daño a nuestras provincias", concluyeron. El primer desafío es llegar al ballotage.