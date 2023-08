Un acto para activar a la militancia en busca del votante dudoso

El jefe de Gabinete y candidato a vicepresidente Agustín Rossi le hablará a la militancia desde la sede del PJ Nacional para que salgan a empujar la boleta completa de Unión por la Patria. Imaginan que hay espacio para recuperar apoyos, en especial en el interior. Sergio Massa hará anuncios hoy y mañana, y a partir del lunes comenzará a recorrer el país.

La convocatoria a la militancia para una campaña de convencimiento "barrio por barrio, casa por casa" será el eje de la presentación que el jefe de Gabinete y candidato a vicepresidente Agustín Rossi realizará esta tarde desde la sede del PJ Nacional de la calle Matheu, poco usada hasta ahora. La idea que prevalece es que si para octubre se activa la estructura del peronismo muchas personas que no fueron a votar en las PASO o que eligieron otras opciones, incluso a Javier Milei, la fórmula de Unión por la Patria podría sumar muchas voluntades, especialmente en el interior del país. En la misma línea, el ministro y candidato Sergio Massa tiene previstos una última tanda de anuncios sectoriales para hoy y mañana y que a partir del lunes se meterá de lleno en la campaña, con la idea de recorrer el país de punta a punta. "Dejá de juntar dólares y ponete a juntar votos", dicen que le aconsejó Lula, que algo de esto sabe.

Hay cosas que empiezan a aparecer en los sondeos. Por ejemplo, que una parte de quienes votaron a Milei en la primera vuelta -entre un 10 y un 15%- dudan en volver a elegir al libertario pese a que ganó las primarias. ¿Por qué? Bueno, son ex votantes del ex Frente de Todos enojados que no saben si reincidir en su voto-bronca, dado lo imprevisible de la apuesta. En el comando de campaña de UP entienden que es un voto a capturar para asegurar el pase al ballotage. Rossi encabezará esta tarde un encuentro vía presencial y virtual con la militancia de todo el país, en la búsqueda de activar el trabajo intensivo para llegar a esos votantes dubitativos. "Hay un solo antídoto para enfrentar a la ultraderecha: el debate político, y lo tenemos que dar en cada casa, en cada cooperativa, en las aulas, las oficinas y las fábricas", sostuvo ayer el candidato a vice en el cierre del plenario de la Confederación de Cooperativas de trabajo (CNCT).