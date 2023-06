Tolosa Paz cruzó al massismo y rechazó un candidato único en el Frente de Todos: "Increíble que quiera pasar al Frente de pocos"

La precandidata a gobernadora bonaerense defendió la PASO dentro del Frente de Todos y apuntó contra el Frente Renovador de cara a las elecciones.

La ministra de Desarrollo Social y precandidata a la gobernación bonaerense, Victoria Tolosa Paz, defendió a las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) para “poder democratizar y ampliar el Frente de Todos” y apuntó directamente contra el Frente Renovador, liderado por el ministro de Economía Sergio Massa.

De cara a la interna dentro del oficialismo y la posibilidad de definir un candidato de unidad, remarcó: "Tenemos que aprender de los errores y ampliar este frente. Es increíble que nuestro Frente de Todos, como el nombre lo indica, quiera pasar a ser el frente de unos pocos. Todas y todos los candidatos tienen que estar acá adentro, jugando y participando". A su vez remarcó que, junto a Daniel Scioli, a pesar de las dificultades, siempre se mantuvieron dentro del frente de gobierno que integran y celebró la participación de la militancia en los diferentes plenarios.

En declaraciones radiales, Tolosa Paz habló sobre las intenciones de los mandatarios provinciales. "Estos días vimos cómo enormes periodistas, titulares y militantes, se arrogan la posición de los gobernadores. Como si los gobernadores, primero, pensaran todos lo mismo y mucho menos pensamos que hay ahí una síntesis. Cada uno tiene una idea diferente, cada uno ha tomado posición diferente y muchos han adelantado sus elecciones", sostuvo. Y añadió: "Algunos tienen, claramente, la mirada de que tiene que haber PASO indiscutiblemente y que tiene que ampliarse la oferta. Y además, esa mirada tiene también que ver con que no es que van a apoyar a Scioli de candidato a presidente. Pueden estar pensando ellos en ser los protagonistas, por eso quieren PASO".

A su vez, tras alzar las primarias, reconfirmó su candidatura y la de Daniel Scioli a nivel nacional: "Vamos a ser candidatos porque entendemos que no estamos haciendo algo que tenga la mirada puesta en achicar el frente político, sino en ampliarlo. Para eso, hay que competir en las PASO, generar esa instancia, que permita la ampliación y la competencia. Hay un sector del FdT que quiere la PASO para darle volumen al frente, para que sea el frente político más votado en agosto y eso reditue en octubre". Y añadió: "Me asusta más que, ante la unidad, nuestro candidato no sea el más votado y mucho más me asusta si ante la elección de ese candidato, muchos compañeros no se sientan representados y no acompañen".

Tolosa Paz explicó también que "las encuestas muestran que el Frente de Todos es competitivo si va a unas PASO" debido a que existen "muy buenos candidatos, pero ninguno solito o nominalmente va a lograr lo que como equipo vamos a lograr 13 de agosto si nos animamos a sostener lo que venimos diciendo Daniel y yo". Por eso sostuvo que lo más importante es "integrar a las minorías", porque "vamos a ganar y queremos que los compañeros que tengan que acompañar estén integrados".

Por último, la ministra de Desarrollo Social dijo que no comparte con el Frente Renovador que la única forma de tranquilizar a la economía sea con un candidato único y aseveró que se van a expresar proximamente. "¿Y si plantan un candidato a presidente? ¿Va a ser un Frente Renovador único o deja de haber miedo cuando es un candidato propio?", se preguntó. Y remarcó: "Lo que va a tranquiliar a la economía es que, el 13 de agosto, el Frente de Todos esté mas cercano a su techo que a su piso, y que sea el frente más votado".

"Calma radicales, que cuando para ellos nos estamos peleando en realidad nos estamos reproduciendo. Quienes somos peronistas siempre vimos como el radicalismo no entendió nunca nuestra forma de debatir, de construir, de que en momentos de definición existe en nuestra esencia ese 'calor' de la participación... Quizás no se entiende, pero que vengan y participen de los plenarios", sentenció.