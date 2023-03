"Sin confrontación y laburando", el mensaje de Larreta a la interna del PRO

El jefe de Gobierno porteño habló en tono de campaña sobre los logros alcanzados por su gestión y afirmó que hay “dos tipos de política”, una de “la tribuna” y otra de las “transformaciones”. Usó el mismo slogan que Gerardo Morales y afirmó que “va a dar vuelta la historia de la Argentina”.

El jefe de Gobierno porteño y precandidato presidencial del PRO, Horacio Rodríguez Larreta, pidió hoy bajar “los decibeles" y “ponerse a trabajar juntos” y “sin confrontación", en medio de la interna de Juntos por el Cambio en torno a las candidaturas. También rindió cuentas de los compromisos asumidos durante su gestión y habló sobre el "legado" que dejará en la Ciudad.

"Cuando bajamos decibeles y nos ponemos a trabajar juntos, aparece el cambio y se sostiene en el tiempo, esta Ciudad es el ejemplo de eso. Sin confrontación y laburando. Nuestro mayor orgullo no es sólo lo que hicimos sino lo que vamos a hacer", subrayó Rodríguez Larreta en un video publicado en su cuenta de Twitter. En este marco, el aspirante a presidente habló de de dos tipos de hacer política y le mandó un mensaje a sus contrincantes: “La de la tribuna o las de la transformación, las del discurso vacío o las del trabajo; las políticas de ataque o las de la unidad".

En esta línea, profundizó en sus aspiraciones presidenciales y remarcó que “la práctica muy sana de asumir compromisos y rendir cuentas también la voy a llevar adelante si los argentinos me eligen como su próximo Presidente, porque para honrar la confianza se necesita el cara a cara". Usando el mismo slogan que Gerardo Morales en su lanzamiento como candidato a presidente y afirmó que “va a dar vuelta la historia de la Argentina”.

"Somos la generación del 2023, la que va a dar vuelta la historia de la Argentina. Somos los que trabajamos para cambiar la realidad. Somos lo que vamos a hacer lo que nadie hizo durante décadas en la Argentina. Somos los que confiamos en el talento y potencial de todos los argentinos. Somos los de los hechos, el trabajo. Somos argentinos y el momento es hoy", lanzó.

El “legado” en CABA

Por otra parte, Larreta se despidió como jefe de Gobierno porteño y afirmó que deja un legado en la Ciudad. "Sea quien sea elegido por la gente para darle continuidad a la gestión de la Ciudad va a encontrarse con un estado muy detallado de todo lo que se hizo y lo que se está haciendo, con total transparencia, va tener un plan de gobierno en marcha porque muchos de los proyectos que nombré son parte de un plan que dejamos armado de cara al 2030", puntualizó.

"Nuestro mayor orgullo no es sólo lo que hicimos sino lo que vamos a hacer. En ese sentido, la transición de gobierno que se va a dar indefectiblemente a fin de año va a ser un ejemplo de continuidad", agregó y resaltó: "Este es el legado que vamos a dejar en la Ciudad y vamos a llevar a todo el país, porque gobernar no es hablar, no es discursear, gobernar es cumplir".