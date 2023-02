Sin apoyo a ningún candidato presidencial, el Movimiento Evita lanza su partido para disputar en la Provincia

Junto a barrios de Pie, la agrupación le da nacimiento al espacio "La Patria de los Comunes". Va a esperar definiciones para hacer pública su posición sobre un candidato. Sale con 17 integrantes a competir por intendencias de la Provincia de Buenos Aires.

El Movimiento Evita lanza "La Patria de los Comunes", el nuevo partido político que encabezarán con Barrios de Pie. Emilio Pérsico y Daniel Menéndez serán los líderes y harán un acto masivo el 17 de marzo en el estadio de Deportivo Español. Por el momento no apoyará a ninguno de los que suenan para ser el precandidato o precandidata presidencial del Frente de Todos.

Este viernes a las 12 se realizará la primera presentación pública del partido. Será en el club Torcuato Tasso en la Ciudad de Buenos Aires. El espacio ya tiene definida su estrategia y saldrá con 17 integrantes a competir por intendencias de la Provincia de Buenos Aires. Además peleará por lugares en las listas de diputados.

Entre ellos competirán el diputado Leonardo Grosso en San Martín, en La Matanza irá Patricia "La Colo" Cubría (actual diputada provincial y pareja de Emilio Pérsico), en Lanús con Agustín Balladares (funcionario de la Jefatura de Gabinete nacional), en Tigre se presentará Federico Ugo (subsecretario de Economía Popular bonaerense), en Tres de Febrero se postulará Daniel Menéndez, Natalia Souto en Vicente López, en Berazategui irá Matías Aguirre, en Ituzaingó Natalia Peluso (funcionaria del Ministerio de Educación), entre otros nombres.

Y por fuera del AMBA, el Movimiento Evita también competirá para las intendencias de Navarro con Daniel Yusé, actual funcionario de la Secretaría de Agricultura; en Suipacha irá el concejal José Echeverry; en Marcos Paz, el exconcejal Ignacio Medina dará pelea en las PASO. En Lobos irá la actual concejala, Milagros Moya; en Rojas lo hará el edil Ricardo Bini; en San Nicolás estará la concejala Paola Enrico; en el partido de La Costa estará el concejal Martín Poustis; en Tandil, la boleta la encabezará el concejal Nicolás Carrillo; y en Chivilcoy la candidata será Micaela Román, referente local.

En diálogo con El Destape, Menéndez contó que por el momento "no hay candidato a presidente". "No va haber en el acto en Español un pronunciamiento en apoyo a alguien. Nuestro aporte no es definir cuál será candidato sino en ampliar el espacio", expresó el líder de Barrios de Pie.

Asimismo, describió los objetivos de La Patria de los Comunes. "Nuestra agenda será la de los movimientos ampliar y fortalecer el Frente de Todos. Queremos aportar para que surjan nuevos emergentes a la política y abrir el espacio a la discusión", manifestó el referente social.

Dijo que para este nuevo partido político "el mejor candidato a presidente o presidenta será el que nos lleve a ampliar el frente". También, adelantó que la idea es imponer temas como "la nacionalización de los recursos naturales, discutir el modelo de desarrollo, el problema de la migración y concentración en las grandes ciudades". Los consideró "problemas estructurales que nos lleva a una crisis" y cuestionó que hoy "no hay creatividad en la dirigencia".

Por otra parte, se refirió a las diferencias dentro del Frente de Todos con respecto a la situación judicial de Cristina Kirchner que hasta generó divisiones dentro del gabinete nacional que conduce Alberto Fernández. Sobre el pronunciamiento del nuevo espacio referido a este tema, explicó Menéndez a este portal: "El acompañamiento a Cristina es pleno. Es la principal dirigente. La persecución judicial está clara y busca disciplinar a la dirigencia política. Más allá del tecnicismo, tenemos claro que hay una persecución. Y cerró: "Queremos tomar lo que se ha hecho en los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina pero con nuevas propuestas".

El Chino polémico

El fin de semana, el dirigente del Movimiento Evita y funcionario de Alberto Fernández, Fernando “Chino” Navarro, dijo que puede haber PASO entre el presidente, Alberto Fernández, y la vicepresidenta, Cristina Kirchner.

"El Presidente tiene todo el derecho a ser candidato, ojalá que en agosto tengamos muchos candidatos, Alberto lo dijo ayer, la voluntad de él como la voluntad de cada uno de los que compone el FdT es trabajar para mejorarle la vida a los argentinos y que el frente electoralmente pueda ganar las elecciones”, dijo Navarro, Secretario de Relaciones con la Sociedad Civil y Desarrollo Comunitario de la Jefatura de Gabinete.

Navarro amplió: “Alberto ya dijo que, si es una persona acta electoralmente, será el candidato, y si no apoyaremos a la mujer o al hombre que sea más idóneo como instrumento electoral, en el marco de una cuestión programática y con una propuesta que debe re enamorar y reescribir a la sociedad argentina. Si hay unas PASO bienvenido sea, esto es democracia”.

Y cerró con el debate sobre la proscripción de CFK: “Cristina no tiene una inhabilitación formal para ser candidata, pero conociendo como se mueve la Justicia. Hay una clara intencionalidad política, de mostrarla culpable. Se va a buscar primero que quiera ser candidata, ella planteo que no quiere”.