Elecciones 2023: el peronismo de Tucumán repudió los dichos de Macri: "Sinvergüenza"

Dos dirigentes del Frente de Todos tucumano salió a cruzar al ex presidente, que en una visita a esa provincia afirmó que se había instalado un "sistema político mafioso".

Dos dirigentes del Frente de Todos de Tucumán salieron a responderle al ex presidente Mauricio Macri, que el martes en una visita a esa provincia afirmó que en esa provincia rige "un sistema político mafioso". El senador nacional del Frente de Todos Pablo Yedlin, consideró que "lo que tiene que hacer" el fundador del PRO "es escribir libros y seguir paseando por el mundo y no opinar de lo que no sabe, porque la verdad es que sus declaraciones son vergonzosas".

"Macri tiene el tupé de hacer esas declaraciones cuando fue de lo más mafioso que hay con el Correo Argentino, las deudas con las autopistas, con los parques eólicos y podría seguir con todo lo que endeudó al país", afirmó el legislador tucumano en declaraciones radiales difundidas este miercoles. Para Yedlin, del exmandatario Macri "se puede esperar cualquier cosa" ya que "no solamente ha espiado a opositores" sino que "también ha espiado a dirigentes de su propio espacio político y a sindicalistas".

En ese sentido, sostuvo que el legislador del Parlasur Fabián "Pepín" Rodríguez Simón, "que era su interlocutor con el sistema judicial, está prófugo en Uruguay y no está viniendo a derecho a declarar, y nadie dice nada de esto", añadió

Más duro fue el intendente de Tafí Viejo, Javier Noguera, que a través de su Twitter señaló que el ex mandatario, "eyectado de la política por su impopularidad, este porteño engreído, vago, charlatán y maleducado en colegios privados nos visita en tour artístico para pontificar sobre ética, mafias y corporaciones políticas".

"Sinvergüenza: inició su carrera empresarial con el monumento a la corrupción que fueron las cloacas de Morón y la terminó condenado por contrabando a Brasil. Como presidente armó una mesa judicial para perseguir y encarcelar a los opositores cuyo principal operador está prófugo", lanzó el mandatario comunal, que ya había cruzado años atrás al entonces presidente, bautizandolo "domador de reposeras".

Horás después, Noguera siguió castigando al fundador del PRO, y expresó que "enternece escuchar a Macri hablar de mafias con tanta impunidad".

"De origen siciliano y con lazos que aún conserva, su trayectoria primero en la actividad privada, y luego pública, es un verdadero un raid delictivo y mafioso. Es como escucharlo al Gordo Valor hablar de catecismo", remató.

Qué dijo Macri

Macri visitó este martes Tucumán para presentar su libro "Para qué" y respaldar al candidato a gobernador para las elecciones 2023 de Juntos por el Cambio, Roberto Sánchez. En ese marco, apuntó contra el "modelo político, que se inició con (el ex gobernador José) Alperovich y que luego se fue consolidando, es un sistema corporativo, mafioso".

"Es un modelo que no permite el correcto funcionamiento de las instituciones; en particular, ejerce un control sobre la Justicia, con una Corte Suprema de Justicia de Tucumán integrada por funcionarios del Gobierno peronista", agregó en declaraciones a La Gaceta.

Al respecto, les habló directo a los tucumanos y expresó: "No se tienen que resignar. Realmente hay una posibilidad de cambio y Tucumán debe ser parte de ese cambio. Invito a los tucumanos a que nos animemos a salir de esto, más allá de lo que repartan, como en cada elección. Hay un Tucumán que quiere salir".

