Intendente criticado por Mauricio Macri lo cruzó: "Me llama la atención que el domador de reposeras me diga remolón a mí"

El intendente de Tafí Viejo, Javier Noguera, le respondió al Presidente Mauricio Macri, luego de sus declaraciones en contra del ejecutivo local por la habilitación de un jardín municipal: "El jardín no presentó un solo documento, es muy raro lo que pasó ahí", al tiempo que comentó: "Que el domador de reposeras me diga remolón a mi llama mucho la atención".

En diálogo con el programa de radio Crónica Anunciada, que se emite por FM Futurock, Noguera aseguró: "El jardín que inauguró Macri ayer no está habilitado porque no presentaron un solo papel. Todavía no sabemos ni quiénes son los dueños de la Fundacion que lo hizo", y agregó: "El gobierno mandó a hacer un jardín a 40 metros del otro. Solo lo hicieron para vender humo".

Por otro lado, reveló: "Se me llenó las redes de trolls ayer atacandome porque Macri me tildó de remolón. Bienvenida sea la plata de Antonini Wilson, pero el jardín no presentó un solo papel", y concluyó sobre Mauricio Macri: "Me llama mucho la atención que el remolón de reposeras me diga remolón a mí".