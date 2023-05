Elecciones 2023: Macri tildó de "mafioso" el sistema político tucumano

El ex presidente visitó Tucumán para presentar su libro y apoyar al candidato a gobernador por Juntos por el Cambio, Roberto Sánchez. Allí, apuntó contra el exgobernador José Alperovich.

El ex presidente Mauricio Macri visitó este martes Tucumán para presentar su libro "Para qué" y respaldar al candidato a gobernador para las elecciones 2023 de Juntos por el Cambio, Roberto Sánchez. "Este modelo político, que se inició con (el ex gobernador José) Alperovich y que luego se fue consolidando, es un sistema corporativo, mafioso", sostuvo Macri.

"Es un modelo que no permite el correcto funcionamiento de las instituciones; en particular, ejerce un control sobre la Justicia, con una Corte Suprema de Justicia de Tucumán integrada por funcionarios del Gobierno peronista", agregó en declaraciones a La Gaceta. Al respecto, les habló directo a los tucumanos y expresó: "No se tienen que resignar. Realmente hay una posibilidad de cambio y Tucumán debe ser parte de ese cambio. Invito a los tucumanos a que nos animemos a salir de esto, más allá de lo que repartan, como en cada elección. Hay un Tucumán que quiere salir".

Las elecciones en Tucumán para elegir gobernador estaban fijadas para el 14 de mayo, pero un fallo de la Corte Suprema las suspendió y objetó la postulación de Juan Manzur a vicegobernador, en una fórmula encabezada por Osvaldo Jaldo. Finalmente, Manzur no será postulante a vice y la nueva fecha para los comicios en la provincia se fijaron para este 11 de junio.

El intendente de San Miguel de Tucumán y candidato a vicegobernador, Germán Alfaro, fue quien recibió a Macri en el aeropuerto local y lo acompañó a la sede de un diario local, donde dio una entrevista, y también lo hizo durante una recorrida por el centro de la ciudad, donde el expresidente se sacó fotos con la gente.

En Santa Fe, Gerardo Morales advirtió que el narcotráfico es un tema federal

Durante una recorrida por Santa Fe, el gobernador de Jujuy y precandidato a presidente por la Unión Cívica Radical (UCR), Gerardo Morales, aseguró que Argentina necesita darle previsibilidad al sector empresarial con leyes de treinta años y subrayó que el narcotráfico no solo es un tema de la provincia, sino que es federal.

"Necesitamos leyes por treinta años, decirle al empresario estas son las reglas por treinta años. No creo en el ajuste, tenemos que tener estado presente y eficiente. Por ejemplo, no estoy de acuerdo con privatizar Aerolíneas (Argentinas), pero sí hay que abrir los cielos", explicó Morales.

Además, el titular de la UCR apuntó contra el presidente Alberto Fernández y la vicepresidenta Cristina Kirchner: "Nos merecemos un país normal, no este donde Alberto está en un plato volador sobrevolando y Cristina se cree que recién bajó de uno. Por eso la primera consigna para unir a los argentinos es que se vaya el Frente de Todos".

Con información de Noticias Argentinas.