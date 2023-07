Sasia destacó la reunión de la CGT y Massa: “Hay que recuperar el salario y no volver al pasado”

El dirigente gremial remarcó que no quieren una reforma laboral ni que les quiten derechos. En este marco, enfatizó que “el modelo de la oposición quiere borrar a la clase media trabajadora”.

El secretario general de la Unión Ferroviaria, Sergio Sasia, celebró el acto de la Confederación General del Trabajo (CGT) con el ministro de Economía y precandidato a presidente por Unión por la Patria para las elecciones 2023, Sergio Massa, y aseguró que “hay que recuperar el salario y no volver al pasado”. La central obrera expresó su apoyo a Massa.

El dirigente gremial detalló que durante la reunión con el precandidato a presidente conversaron sobre las paritarias “para no perder poder adquisitivo". Enfatizó que "hay sectores vulnerables a los que hay que prestar atención, a los que no tienen la posibilidad de negociar una paritaria desde lo convencional".

"No queremos volver al pasado, no queremos la reforma laboral, no queremos que nos quiten derechos”, afirmó en diálogo con El Destape Radio. Enfatizó que “el modelo de la oposición quiere borrar a la clase media trabajadora”.

“Recibimos una Argentina endeudada y hoy los que nos endeudaron quieren meter presión para que se devalúe”, apuntó el dirigente gremial” por eso “hay que explicar y hablar para que no nos quiten derechos”. Y completó: "Los candidatos de la oposición dicen qué quieren hacer y por qué vienen".

Massa en la CGT y su mensaje para las elecciones 2023: "Nunca me van a ver empujando a los trabajadores fuera de la negociación"

De cara a las elecciones 2023, Massa y su compañero de fórmula, Agustín Rossi, encabezaron este miércoles un encuentro en la sede de la CGT. Tras recibir el respaldo de la central obrera, el ministro de Economía afirmó: "Nunca me van a ver empujando a los trabajadores fuera de la negociación".

Acompañado de Rossi y los líderes de la CGT, Héctor Daer, Carlos Acuña y Pablo Moyano, Massa "estoy convencido que la Argentina tiene que recuperar el camino de mejor puja distributiva, para que ese 50 y 50 que hace no muchos habíamos alcanzado, lo podamos recuperar".

"Eso requiere de un rol firme y presente del estado y sus gobernantes, pero también la inteligencia de que gobierno y trabajadores podamos construir juntos", expresó en la sede de la calle Azopardo. En ese marco, el precandidato a presidente instó a "tomarnos en la mano, defender en la puja distributiva, defender el rol del salario en la distribución del ingreso, poner al estado en las relaciones sociales y empujar para recuperar el ingreso en la Argentina, peleando contra la inflación, pero mejorando el salario de los trabajadores".

Apuntando contra Juntos por el Cambio y la gestión del ex presidente Mauricio Macri, el ministro de Economía afirmó que "atrás" está "el intento de sacar derechos", el de "subir el impuesto a las Ganancias", el "recorte a los jubilados", "intervención de organizaciones sindicales" e "ir recortando indemnizaciones y beneficios de vacaciones". Y sintentizó: "Para atrás hay un concepto que es que el trabajo es un costo".

También señaló que, desde su espacio, eligieron "el camino de reconocer que el salario no es ganancia, sino remuneración", recordando que no prometieron la eliminación del Impuesto a las Ganancias como otras fuerzas "Por eso hoy ya hay menos de un millón de trabajadores pagando el Impuesto a las Ganancias y ese camino lo vamos a seguir recorriendo", señaló.

Citando a Juan Domingo Perón, el ministro de Economía señaló que en "cada uno de los que integramos Unión por la Patria creemos que hay solo una clase de hombre, los que trabajan". En ese marco, convocó a los trabajadores y representantes del movimiento obrero "a militar por la boleta" de Unión por la Patria y anheló que "puedan mirar a la Casa de Gobierno y sentir que tienen un presidente de los trabajadores" a partir de diciembre.

"A eso vengo, a comprometerme con ustedes. A defender el trabajo, articular con ustedes. Porque la Argentina de la producción y el trabajo, de la venta de trabajo argentino al mundo, es la que nos va a sacar adelante", cerró Massa.