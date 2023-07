Rossi le respondió a Macri por sus dichos sobre el gasoducto: "Si tuviera pudor, debería llamarse a silencio"

El jefe de Gabinete y precandidato a vicepresidente se refirió a los dichos del ex presidente, quien afirmó que su gobierno había dejado "la licitación lista" para la construcción del gasoducto Néstor Kirchner.

El jefe de Gabinete y precandidato a vicepresidente por Unión por la Patria (UP), Agustín Rossi, apuntó contra el expresidente Mauricio Macri, quien expresó en su cuenta de Twitter que su gobierno dejó "la licitación lista y el financiamiento preparado" para la construcción del gasoducto Néstor Kirchner, cuyo primer tramo fue inaugurado el domingo pasado con discursos del presidente Alberto Fernández, la vicepresidenta Cristina Kirchner y el precandidato presidencial Sergio Massa. "No dejaron preparada una obra, sino un negocio", cuestionó Rossi sobre Macri. Con el foco puesto en las elecciones 2023, el exministro de Defensa dijo que el modelo que propone la oposición "se basa en la especulación".

"En 2019 dejamos la licitación lista y el financiamiento preparado. Solo tenían que avanzar. En lugar de eso, tuvimos discursos rimbombantes sobre soberanía, autoabastecimiento e independencia", sostuvo quien fuera jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires entre 2007 y 2015. Al ser consultado por el tema, el jefe de Gabinete respondió en El Destape Radio: "Si tuviera un poquito de pudor, el ex presidente Macri debería haberse llamado a silencio o en todo caso celebrar la construcción de una obra estratégica para la Argentina, para el país del cual él fue presidente y que tantas veces lo critica. Critica a la Argentina y a los argentinos".

Macri había señalado que "en energía, como en los gobiernos kirchneristas anteriores, volvieron a fracasar" y se refirió a la licitación que en 2019 lanzó su gestión para construir el gasoducto. "Dejamos la licitación lista y el financiamiento preparado", apuntó. Tras afirmar que cuando asumió recibió un "déficit energético brutal", Macri felicitó a los ingenieros y a las constructoras por la construcción del gasoducto aunque aclaró: "A pesar de que por el apuro y la falta de previsión del gobierno costó 800 millones de dólares más de lo que habría costado en condiciones normales".

"La historia de este gasoducto (disculpen si no lo llamo por su nombre oficial) es otro ejemplo de las oportunidades, los millones y el tiempo que perdimos los argentinos por la obstinación del kirchnerismo de destruir cualquier cosa que estuviera hecha por nosotros. Ahora por lo menos tenemos algo concreto. Aprovechémoslo", había concluido su publicación el exmandatario.

Rossi criticó los dichos que los distintos funcionarios de Juntos por el Cambio (JxC) expresan sobre el Gobierno, más allá de los de Macri del domingo. "A veces yo escucho las críticas de Cambiemos (ahora JxC) y parece que, más que en contra de nosotros, están en contra del país. No se alegran nunca de nunca de los éxitos de los argentinos. Y ayer fue un día de alegría para todos los argentinos".

"Ellos se preocupan por siempre venir a tratar de desvirtuar lo que debería ser un gesto de generosidad, porque me parece eso era lo que se merecía de un ex presidente. Que celebre una decisión, que se haya concretado una obra de esta estructura. Y lo que hace el presidente es decir, y no cuenta la verdad, porque también debería haber dicho que en el 2019 él tuvo la posibilidad de hacerlo y no lo hizo por imposición del Fondo Monetario Internacional (FMI)", profundizó Rossi y agregó: "No solamente se endeudó exageradamente con el Fondo sino que aceptó cada una de las condiciones que le ponía el Fondo".

Además, el exministro de Defensa sostuvo que el FMI puso trabas a la hora de discutir la construcción del gasoducto porque "defiende a sus socios, a los que son finalmente autorizaron el préstamo para Macri". "Entendíamos que para el desarrollo de nuestro país era indispensable la construcción de este gasoducto y esta fue la decisión que tomamos, independientemente que el Fondo decía que era una obra de una inversión demasiado alta, que podía llegara a complicar las metas fiscales y que lo veían como gasto, como dijo anoche Sergio Massa. Para nosotros no es un gasto, es una inversión", sostuvo.

De cara a las elecciones, que tendrán las primarias el próximo 13 de agosto, afirmó que se pone sobre la mesa "la existencia de dos modelos". "Hay un modelo que se basa en la especulación, que se basa en la reprimarización de la economía, que no busca la distribución del ingreso, que no busca la igualdad, que no busca la equidad", manifestó y diferenció: "Y nosotros somos exactamente lo contrario. Somos un proyecto de desarrollo, un proyecto con inclusión, con equidad, con distribución del ingreso. Creemos en el desarrollo industrial, creemos en la incorporación de valor agregado y defendemos los derechos, que se consiguieron gracias a la lucha de distintos sectores de la sociedad argentina en diferentes momentos de la historia, peronismo mediante".