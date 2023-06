Reuniones calientes en la previa del cierre de alianzas en el Frente de Todos

Arribó a Buenos Aires el hombre de la lapicera en el PJ, Gildo Insfrán. Quiere lista de unidad. Intenta acercar posiciones con el candidato de Alberto Fernández. Encuentro a última hora entre Scioli y Cafiero.

Restan las últimas horas antes de la inscripción de las alianzas políticas y el Frente de Todos entra en los momentos más calientes de cara al cierre de listas pautado para el sábado 24 de junio. Para ello, arribó a Buenos Aires el hombre de la lapicera en el PJ, Gildo Insfrán, gobernador de Formosa.

Durante este martes habrá una serie de reuniones clave. Insfrán quiere lista de unidad e intenta unir posiciones entre ambos polos y con los referentes del candidato de Alberto Fernández, Daniel Scioli, quien está plenamente lanzado para intentar tener su revancha y ser presidente.

Luego de reunirse en las semanas previas con Alberto Fernández y luego con Sergio Massa, ahora Insfrán se juntará esta tarde con el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, que funciona como un apoderado del proyecto de Scioli. El ex motonauta tiene como paraguas a nivel nacional para jugar en la PASO el partido del Presidente, llamado Parte.

Más tarde habrá otra reunión de alto voltaje político: Scioli se reunirá con el Canciller, Santiago Cafiero. Una reunión que nada tendrá de la geopolítica ni de Brasil. Estará plenamente dedicada a la contienda electoral. El ministro de Relaciones Exteriores trabaja en silencio en su apoyo a la candidatura de Scioli.

El Frente de Todos dejaría de existir en las próximas horas. Tendrá otra denominación para las elecciones venideras. Es otro de los temas que se tejerán en las próximas horas y se confirmará su nuevo nombre próximamente.

Scioli busca heridos

Daniel Scioli sigue adelante con su precandidatura presidencial tras la presión del massismo y luego del fin de semana que lo tuvo como protagonista a Sergio Massa por su discurso en el congreso del Frente Renovador. El ex motonauta salió a buscar heridos e intenta mostrar un mensaje hacia los sectores distanciados del kirchnerismo.

La ambulancia de Scioli apuntó en los últimos días a dos protagonistas de estos cuatro años dentro del Frente de Todos: Sergio Berni y Martín Guzmán. El Pichichi se juntó a almorzar el domingo con el exministro de Economía de Alberto Fernández en La Ñata, en la casa del candidato a presidente en ese distrito del conurbano bonaerense. El encuentro generó malestar en el massismo, por la rivalidad del actual ministro de Economía, no solo con Scioli sino también con el ex titular de Hacienda.

Otra sorpresa que tiene guardada Scioli es en la Ciudad de Buenos Aires. Necesita candidato. El precandidato a alcalde porteño del FdT Leandro Santoro no será el candidato de Scioli. Por eso, el ex motonauta ya tiene un señalado: Nito Artaza. Otro radical para la oferta peronista progresista de CABA. El actor, humorista y ex senador correntino de la UCR es el elegido para la PASO en la Ciudad.