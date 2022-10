Qué dijo Axel Kicillof sobre la candidatura de Cristina Kirchner 2023

En exclusiva con El Destape Sin Fin, el gobernador de la provincia de Buenos Aires se refirió al futuro político de la vicepresidenta.

El gobernador de la Provincia de Buenos Aires Axel Kicillof analizó el panorama de cara a las elecciones 2023 en El Destape Sin Fin y habló tanto de su posible relección como de la posibilidad de la candidatura de Cristina Kirchner a la presidencia. "Si me preguntás en primera persona, a mí me gustaría", planteó Kicillof con respecto a la candidatura de Cristina.

Después de las definiciones de Máximo Kirchner, quien negó que Cristina vaya a ser candidata el año que viene, Kicillof afirmó que la vicepresidenta "es quien conduce el movimiento político más importante del país" y que "tiene todas las condiciones para ser presidenta. "Si me preguntás en primera persona, a mí me gustaría pero, obviamente, la decisión de la candidatura es por ese doble carácter: por ser ella y por ser quien conduce. La decisión está en sus manos. Uno no tiene derecho a pedirle", aseguró.

También destacó que ya se empiezan a escuchar cánticos de "Cristina Presidenta" o aparecen pintadas en las paredes con esta consigna. "Hay un deseo de sectores muy grandes. Uno ve que hay un empuje y una voz que empieza a decir 'Cristina 2023'. Tienen el derecho, la voluntad y posibilidad de expresarlo", admitió Kicillof y aclaró que "finalmente quien decide es el pueblo las candidaturas" y "después su conducción define las listas". Además, volvió a destacar que las elecciones "están lejos" y que ahora es necesario "dar resultados".

Con respecto a su posible reelección en la Provincia, Kicillof dijo que "falta mucho" y que ahora "está abocado a la transformación, recuperación y problemáticas de la provincia". "Siempre se baraja la relección pero sería prematuro y además, a destiempo. Creo que la gente está viviendo el día a día y en eso hay que dar una solución y respuesta, siempre explicando las dificultades que hay", planteó y destacó las dificultades de la crisis económica del macrismo, después la pandemia y ahora, la guerra en Europa.