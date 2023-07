Elecciones 2023 | Pérsico se sumó al respaldo a Massa: "Posibilidad de triunfo"

Tras el respaldo de la CGT, el precandidato a presidente de Unión por la Patria recibió el apoyo de uno de los líderes del Movimiento Evita.

El dirigente del Movimiento Evita Emilio Pérsico expresó su respaldo al precandidato presidencial de Unión por la Patria Sergio Massa para las elecciones 2023. Según observó, el ministro de Economía de la Nación le "devolvió la posibilidad de triunfo" al peronismo.

"El mandato del Movimiento Evita es ganar y Massa nos devolvió la posibilidad de triunfo", dijo en declaraciones a Radio Con Vos. Pérsico dijo que "con Sergio tengo una vieja relación y amistad, es un gran dirigente".

El dirigente, que además es secretario de Economía Social de la Nación, sostuvo que la candidatura de Massa "es una estrategia que nos da al peronismo posibilidades de ganar"

"Massa puede llevarnos a la victoria y el mandato del Movimiento Evita siempre fue ganar la elección", aseveró el dirigente de esa organización social. También enfatizó que "el peronismo siempre es mejor que cualquier gobierno neoliberal. Cuando terminó el Gobierno de Cristina (Kirchner, ex presidenta) casi no teníamos comedores; con el macrismo abrimos 7 mil y yo no quiero eso de vuelta".

Pérsico destacó que "nuestra estrategia (del Movimiento Evita) es renovar el peronismo y los municipios, tenemos candidatos a intendentes en ocho municipios de la provincia de Buenos Aires".

Pese a que en la contienda presidencial de Unión Por la Patria hay otro dirigente social con buena sintonía con el Evita, Juan Grabois, los dichos de Pérsico se suman a los respaldos que viene cosechando Massa. Ayer, la CGT recibió al precandidato a presidente y a su compañero de fórmula, Agustín Rossi, y le brindaron su apoyo para la contienda electoral.

Por otra parte, Pérsico se refirió a las internas en La Matanza, donde Patricia Cubría, dirigente del Movimiento Evita es candidata a intendenta y afirmó que élla "va a ganar", y agregó que están "muy bien en las encuestas".

"Las PASO siempre mueven a la militancia y eso se está viendo en La Matanza", afirmó Pérsico, sobre la elección en el municipio más populoso, en la que Cubría enfrentará al intendente Fernando Espinoza.

La nómina de precandidsatos del Evita comienza en Moreno, la intendenta Mariel Fernández va por la reelección. A la vez, el Movimiento Evita disputará las intendencias de San Martín, con Leonardo Grosso; de Lanús, con Agustín Balladares; de Lobos, con Milagros Moya; de Tres de Febrero, con Lis Díaz; de Ituzaingó, con Natalia Peluso; de Navarro, con Daniel Yuse, y de Marcos Paz, con Ignacio "Naco" Medina.

Con información de Télam