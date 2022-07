Parrilli: "Quieren proscribir a Cristina y la Corte es responsable"

El senador del FdT apuntó contra el Tribunal y acusó a los medios de comunicación de "prestarse a su juego". Varios dirigentes también se expresaron.

El senador nacional del Frente de Todos (FdT), Oscar Parrilli, apuntó contra la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) y los acusó de realizar diversas maniobras con el objetivo de "proscribir" a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner de cara a las próximas elecciones presidenciales del 2023. De esta manera, se suma a las declaraciones de otros dirigentes que también hicieron una denuncia similar durante principios de la semana actual.

En declaraciones radiales, el titular del Instituto Patria y uno de los dirigentes más cercano a la ex presidenta manifestó: "No tengo dudas de que como toda la acción de difamación y desprestigio no les alcanza, ahora intentan llegar a esta actitud de proscripción directamente y la Corte es responsable de esto".

Asimismo, Parrilli arremetió fuertemente contra la Corte Suprema: "El proceso se inició en 2014, 2015 para eliminar de la escena pública a Cristina, del estilo que intentaron hacer en Brasil, Ecuador y Bolivia. El Poder Judicial perseguidor y del lawfare sigue absolutamente intacto". Mientras que, a la vez, apuntó a los medios de comunicación, acusándolos de "prestarse al juego" de los jueces del máximo tribunal.

Por otra parte, el senador destacó los videos publicados y difundidos por la vicepresidenta CFK con duras críticas al Poder Judicial. "Nadie salió a desmentira ninguna de las cosas que dijo Cristina, porque saben que todo eso es cierto", afirmó sin vueltas. A estos videos, compartidos en redes sociales, la dirigente política los tituló: "De la Corte ejemplar a la Corte de los cuatro: breve crónica de la decadencia".

Los videos de Cristina en Twitter:

Cabe resaltar que Parrilli no es la única persona que se refiere al tema de la proscripción. Luego de la carta pública de la vicepresidenta, el ministro de Justicia, Martín Soria, el exjuez de la Corte Suprema, Eugenio Raúl Zaffaroni y la directora de Asuntos Jurídicos del Senado, Graciana Peñafort también salieron a respaldar a Cristina tras la acusación. Todos coincidieron en que la Corte Suprema tiene el objetivo de "proscribir" a la exmandataria de cara a las elecciones presidenciales del 2023.

En primer lugar, en diálogo con Futurock, Soria afirmó que las declaraciones de CFK "resumieron lo que la gran mayoría de los argentinos piensan", y consideró que la proscripción de la exmandataria con miras las elecciones 2023 "podría ser uno de los objetivos" buscados por los integrantes del máximo tribunal. Y añadió: "Esta Corte Suprema está degradada totalmente. Los jueces que la integran asumieron una clara postura política contra el peronismo y el Gobierno".

La nota completa de Parrilli:

Por su parte, en declaraciones a la Radio de las Madres de Plaza de Mayo, Zaffaroni sostuvo: "Cristina sintetiza algo que venimos diciendo y observando hace bastante tiempo. El lawfare está funcionando a dos velocidades sincronizadas. Ahora, se sobresee y protege a Macri, y a su vez se intenta proscribir a la vicepresidenta para las elecciones del año que viene". Y agregó: "Sectores judiciales quieren obtener una condena rápida contra ella, con todo un escándalo mediático. Y luego obtener una condena firme para que la justicia electoral diga que no puede presentarse a ningún cargo".

Mientras que, para concluir, Peñafort se mostró de acuerdo con lo publicado por Cristina Kirchner en redes sociales. "El mensaje de que eso no afecta a la vida común de las personas es parte del mismo poder que está promoviendo la persecución judicial en el marco de un Poder Judicial que es un verdadero cachivache", dijo. Y aseguró: "La Corte trató a Cristina como si fuera culpable y prácticamente le ordenó al fiscal y al tribunal que la condenen. Quieren empujar a esta suerte de condena que, como dice Cristina, yo creo que también está escrita. Y buscan proscribirla de ser candidata porque quieren inhabilitarla de ocupar cargos públicos".