Para Durán Barba, "Milei estaba medicado en el debate" de las elecciones 2023 y hubo un gran perdedor

El consultor político ecuatoriano salió a dar su punto de vista sobre el debate presidencial. Además, opinó quién salió peor parado el domingo y quién podría ganar las elecciones.

El consultor político ecuatoriano Jaime Durán Barba salió a dar su punto de vista sobre el debate presidencial. Opinó que Javier Milei "estaba medicado" y dijo que "el principal perdedor" fue Juan Schiaretti. Además, se animó a pronosticar quién ganará las elecciones 2023.

“El principal perdedor fue el cordobés que parecía que se había equivocado de debate, se equivocó de canal, no habló del país”, dijo en Futurock el ex gurú de Mauricio Macri. Aseguró que “los debate no inciden en las elecciones, no son más que un gran ceremonial al que dedican muchas horas”.

Expresó que "el debate no causó ningún efecto como era previsible, fue un debate que no pasó nada". Y ahí reveló: "Me parece que Milei estaba medicado, estaba disfrazado de Juan José Justo, no era un personaje espontáneo".

Por otro lado, opinó de las campañas. Para Durán Barba, "la campaña de JxC es una campaña muy gris, aburrida, vivimos en una sociedad que busca placer y Juntos por el Cambio es una campaña de Amish”. “Con las dos campañas tan grises, como la de Massa y la JxC, una campaña como la de Milei tiene vida. La campaña de Milei tiene vida, se mueve. Suma votos cuando agarra la motosierra o dice idioteces sobre Bullrich como lo de las bombas en jardines de infantes”, dijo el ecuatoriano.

Además, criticó a Macri. “El problema de los ex presidentes es complicado, son como jarrones chinos de la abuela que no combina con el mobiliario que tengo ahora. Macri hoy es un jarrón chino. Los ex presidentes son jarrones, hay de derecha y de izquierda, ya pasaron. Macri debería buscar un sitio de otro nivel, no ser un puntero de su partido político, ya tuvo su momento”.

Para el consultor, "es posible que gane Milei en primera vuelta, está muy bien”. Y dijo sobre el líder de LLA: “No creo en el totalitarismo de Milei. No creo en los que se creen enviados de Dios. Milei no respeta a nadie, tiene incapacidad de diálogo, de ganar nos va a llevar al caos. Milei sueña con reemplazar al Congreso con plebiscitos”.

Finalmente, sobre el oficialismo dijo: “Massa siempre está con hombres aburridos y de mala cara: a la campaña de Massa le hace falta un joven normal, una mujer normal, como Michetti o Vidal". Y sobre un posible balotaje cree que "en Juntos por el Cambio hay un buen sector de Radicales y del PRO que tienen la mente abierta y no creo que adhieran a un profeta de morondanga”.