"Ordenó a las tribus": la reacción de la platea política al discurso de Cristina

La Vicepresidenta dio una charla magistral en el mítico Teatro Argentino y ordenó al Frente de Todos. “Sustituyamos los actos por el cuerpo a cuerpo con los ciudadanos, dando el debate”, pidió. Críticas al FMI y Javier Milei.

Encendida, eufórica y con la pasión a flor de piel, la vicepresidenta Cristina Fernández brindó una charla magistral en el mítico Teatro Argentino que tantas veces marcó su carrera política. Con miles de militantes en las calles de la ciudad que la vio nacer, la dirigenta que posee la lapicera dentro del oficialismo ordenó a su espacio, cargó contra el FMI y, sin hacer mención directa de su nombre, criticó las medidas económicas - como la dolarización - que propone Javier Milei.

Durante toda la jornada las inmediaciones del Teatro Argentino estuvieron valladas, y se dispusieron de tres pantallas gigantes para que la militancia pudiera seguir el discurso de la Vicepresidenta. Dentro de la Sala Ginastera, con capacidad para 1.780 personas, estuvieron presentes las y los máximos dirigentes del Frente de Todos. Y la ubicación no fue un detalle menor.

En la galería principal (o el sector pullman) se sentaron Axel Kicillof, Máximo Kirchner y “Wado” de Pedro, Cecilia Moreau, entre otros dirigentes de renombre. “Ordenó a las tribus”, confesó un ministro provincial a El Destape. En el mismo espacio (aunque algo más alejada) también se sentó la ministra de Desarrollo, Victoria Tolosa Paz. Nobleza obliga, la ministra llegó sobre el pucho y fue saludada por muy pocos dirigentes, pero la mención directa de Cristina Fernández sobre su figura la reposicionó. La lectura sobre ese pasaje de la ex Presidenta fue unánime entre los presentes: “Está sumando a todos”. Restará saber si Tolosa Paz acepta ese convite de un espacio (el kirchnerismo) que en los últimos meses le dio la espalda.

En los costados de la Sala, o las tertulias, estuvieron sentadas Abuelas de Plaza de Mayo, que fueron aplaudidas cuando ingresaron, referentes de los Derechos Humanos y la cultura, intendentes como Juan José Mussi (Berazategui), Mario Secco (Ensenada), Lucas Ghi (Morón), Federico Achával (Pilar), Ariel Sujarchuk (Escobar), entre otros, y dirigentes del massismo.

Entre los cánticos entonados antes del inicio del acto, resonaron la Marcha Peronista y otros en las que se pudo escuchar: “Vamos Cristina, no podemos perder”, “Tomála a vos, dámela a mí. El que no salta es de Clarín”, “No me importa lo que digan, los gorilas de Clarín, vamos todos con Cristina, a liberar el país”.

Si bien Sergio Massa no estuvo presente, producto de viajes de su gestión, el dirigente envió a su tropa para demostrar que no piensa, ni por un segundo, sacar los pies del plato. Tal es la necesidad de mostrar la organicidad con el Frente de Todos que uno de los hombre de máxima confianza del ministro de Economía contó las veces que la Vicepresidenta hizo alusión a su figura: “Fueron tres; la primera cuando dos años atrás Sergio dijo que íbamos a crecer; la segunda con el acuerdo con China, y la tercera con la intervención a los mercados”, (re)aclaró a este medio.

Vale reaclarar que la primera mención de CFK hacia Massa vino con un reclamo: “En 2020, cuando Sergio dijo que el país iba a crecer, yo dije que aliviemos salarios porque si no el crecimiento se lo iban a llevar cuatro vivos”, señaló la Vicepresidenta y marcó la cancha de lo que no se hizo.

“Lo di todo”, y la necesidad de un “acuerdo político en serio”

Probablemente, la frase que mayor estupor ocasionó entre los presentes fue cuando, al cántico de “Cristina Presidenta”, ella respondió: “Yo ya viví, he dado lo que tenía que dar. Hay demasiada cobardía y demasiada hipocresía, y esto es lo que está pasando en la República Argentina”. La militancia se quedó sin respuestas.

Uno de los hombres de mayor confianza de la dirigenta, que la conoce hace más de 40 años, hizo una salvedad ante tal definición: “Es cierto que fue una frase fuerte, pero llegó hasta ahí, no avanzó”, remarcó a este medio tras el encuentro. El dirigente estaba sentado en una de las primeras filas y en varias oportunidades intercambió miradas con la Vice.

Por otra parte, y en varios pasajes de su alocución -que duró poco más de una hora y media- Cristina pidió “volver a construir programas de gobierno, acuerdos políticos”. “En esta Argentina circular, el pasado aparece otra vez en el presente. Figuras e ideas y hechos del pasado quieren venir a instalarse para condicionar el presente y el futuro. Es importante generar espacios como el de la escuela justicialista, de análisis político”, remarcó.

Además, recordó que “cuando dije la frase del bastón del mariscal no era para dárselo a otro compañero en la cabeza, sino para pensar un país diferente. Necesitamos un programa de gobierno”, machacó una y otra vez Cristina. Dicha mención fue la única en que hizo indirecta alusión al hoy presidente que no irá por la "re", Alberto Fernández.

El FMI, Milei y la concentración de precios

“Tenemos que sentarnos en una mesa en serio para ver cuánto pone cada uno”, fue otra de las definiciones de la Vice en relación a los empresarios y a los oligopolios que remarcan los precios en las góndolas. Para ello exhibió “láminas” y no “filminas” con información económica, balances financieros y datos de la economía argentina.

Respecto de la propuesta de “dolarizar” la economía por parte de Javier Milei, Cristina recordó que “la convertibilidad fue de un señor de ojitos claros, pelado (por Cavallo), y ahora lo plantea uno que también de ojitos claros pero que tiene mucho pelo (Javier Milei). Hoy nos vienen a proponer lo mismo, y estamos discutiendo lo que fracasó hace 20 años”, afirmó.

“Cuando reflotan estás teorías tan dañinas, uno dice ¿Es posible que estemos discutiendo lo que fracasó 20 años atrás? Qué nos pasa compatriotas?”, se preguntó en voz alta y mirando a los presentes.

Finalmente dijo que “el gran problema que tiene hoy la sociedad, la política, el Estado, es la inflación y ese acuerdo con el FMI es inflacionario porque es una política enlatada. Cuando se firma el acuerdo se pierden herramientas, por eso es necesario revisar esas cláusulas, revisar el acuerdo”.

Para cerrar su alusión hacia Milei dijo eufórica: “Cuando dicen ‘la casta tiene miedo’, ¿de qué tiene miedo?, ¡Si nunca te pasó nada hermano! ¿Miedo? Miedo tengo a que mis nietos puedan crecer en un país tan injusto”. La ovación de los presentes fue unánime y de pie.

La charla magistral que brindó la presidenta del Senado se tituló "27 de abril 2003-2023. La Argentina Circular. El FMI y su histórica receta de inflación y recesión. Fragmentación política y concentración económica" y se llevó a cabo en el marco del vigésimo aniversario de los comicios en que Néstor Kirchner fue electo presidente.

La jornada sirvió para que Cristina Fernández presentase la Escuela Justicialista Néstor Kirchner (EJNK). Durante la charla, la mesa de la Vicepresidenta estuvo compuesta por Cristian Girard (titular de ARBA), Virginia García (ex senadora de santa Cruz), Rodrigo “Rodra” Rodríguez, Claudia Bernazza (platense, ex diputada nacional y del Instituto Patria), el ex ministro de Educación, Nicolás Trotta y Mónica Litza (Frente Renovador). A los cantos de “¡Cristina Presidenta!”, la titular del Senado respondió: “No se hagan los rulos”. El cierre del acto fue con un tema del famoso cantante Trueno.