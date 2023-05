Nito Artaza, candidato en la Ciudad, impugnará la postulación de Jorge Macri

El actor considera que la postulación del dirigente del PRO viola la ley electoral por no tener domicilio establecido en la Ciudad de Buenos Aires.

El precandidato a Jefe de gobierno por la ciudad de Buenos Aires por el partido Cambio Popular, Nito Artaza, anunció que presentará una impugnación en "el Juzgado Electoral de la Ciudad o en la Junta Nacional Electoral" para que defina si el ministro de Gobierno porteño, Jorge Macri, puede efectivamente competir por la titularidad del Ejecutivo del distrito, y evaluó que esa postulación "no está conforme a derecho".



"Estamos haciendo una presentación de acción declarativa de certeza. Una figura jurídica, en la cual el Juzgado Electoral de la Ciudad o la Junta Nacional Electoral debe decidir si es o no constitucional que se presente un candidato que no es natural de la ciudad", anticipó Artaza en declaraciones a Télam Radio.

El exsenador recordó que el precandidato del PRO "no nació en la Ciudad de Buenos Aires como exige la Constitución porteña" y además "certificó domicilio en Vicente López donde es intendente con goce de licencia". "No está conforme a derecho. No es ético y no se le puede proponer a la gente esta situación de intransparencia. Es casi faltarle el respeto al electorado", remarcó.



Destacó su voluntad de "terminar con esta incertidumbre y ser muchos mas transparentes" y agregó que por ese motivo es que hace "esta presentación judicial ahora, cuando están hablando de dirimir candidaturas dentro del PRO, porque la candidatura de Jorge Macri no está conforme a derecho.



Advirtió sobre "el deterioro que se le causa a la democracia" con este tipo de atribuciones. "Estamos viendo en otras provincias argentinas donde faltando tres días para los comicios se suspenden elecciones, se impugnan candidatos, eso no debería ocurrir en la ciudad", resumió.

El candidato del PRO en la Ciudad se definirá por encuestas

El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta y la ex ministra de Seguridad Patricia Bullrich, la otra precandidata presidencial del PRO, anunciaron en forma conjunta que en Capital Federal habrá un solo precandidato a jefe de Gobierno del espacio, que surgirá de encuestas, mientras que en provincia de Buenos Aires ambos referentes llevarán en sus boletas un postulante a la gobernación del distrito más populoso del país. Los dos candidatos a elegir son Jorge Macri y Fernán Quirós.



"Siempre apuntamos a que haya un solo (pre)candidato (del PRO) en la Ciudad y lo cumplimos. Tenemos que enfrentar después en las PASO a los postulantes de otros partidos que presente JxC. Los que hoy están en carrera son Jorge Macri y Fernán Quirós", ratificó el jefe de Gobierno ante una consulta sobre si aún había posibilidades de sumar la diputada nacional María Eugenia Vidal a esta nómina de posibles aspirantes del PRO a sucederlo.