Myriam Bregman confirmó lo que todos pensaban sobre Javier Milei: "Full casta"

La diputada nacional y precandidata presidencial cuestionó el "corrimiento de la dirigencia política hacia la derecha", aunque dijo que eso no se reflejó en la sociedad.

La diputada nacional y precandidata presidencial por el Frente de Izquierda y de Trabajadores - Unidad para las elecciones 2023, Myriam Bregman, reveló como es el vínculo del diputado y precandidato a presidente por La Libertad Avanza, Javier Milei, con sus colegas de la cámara baja. "Grita y después lo ves en el comedor charlando con todo el mundo", dijo.

"Milei es así: eso que vos ves que grita y después lo ves en el comedor de los diputados charlando con todo el mundo", detalló Bregman en diálogo con País de Boludos. Ante la acotación del periodista Federico Simonetti, quien comentó que se trataba de alguien "full casta", la diputada reafirmó: "Full casta".

Además, recordó el debate previo a las elecciones legislativas de 2021, cuando rechazó el saludo del dirigente libertario. "Conmigo tiene un problema con el saludo, no sé por qué a los fachos les gusta saludarme", sostuvo y agregó: "Yo no se los recomiendo, porque no van a sacar nada nuevo de mí. Pero viste que ya en el debate que tuvimos de diputados estaba desesperado por darme la manito. No sé por qué, no lo puedo explicar". En el ciclo emitido por Youtube, la diputada analizó el "corrimiento de la dirigencia política hacia la derecha". "Que toda la sociedad se haya corrido hacia la derecha no sé. Como mínimo, no podría afirmarlo, porque no es que en la calle me dicen 'zurda, vas a correr', como me dijo Milei. Con Nicolás del Caño estamos recorriendo todo el país y lo que nos dicen cuando vamos a una feria popular en el conurbano es 'ustedes son los únicos que pueden estar acá'", manifestó.

El pedido de expulsión del Congreso que hizo Espert

Bregman se refirió al pedido que hizo el diputado José Luis Espert, quien solicitó que se expulse del Congreso a los diputados que se solidarizaron con el pueblo jujeño durante la represión, entre quienes estaban Del Caño, Alejandro Vilca, Romina del Plá y la propia Bregman. Según Espert, los diputados "alentaron y promovieron la sedición que se llevó a cabo en la provincia de Jujuy".

"Hay gente que nace con el corazón ortiva y lo está practicando. Ya nos había pedido 'cárcel o bala' y ahora nos hace una denuncia penal y que nos expulsen del Congreso", comenzó Bregman su descargo contra Espert, ahora precandidato a senador por Juntos por el Cambio (JxC). "A Espert lo pusieron como títere de (Horacio Rodríguez) Larreta para jugar este juego de mano dura, entonces compiten para ver quién es más mano dura y quién dice la barbaridad más grande entre Milei, (Patricia) Bullrich y Espert. Y nos eligió como antagonistas en algo que es bastante peligroso en la Argentina, más allá de todos los chistes y consideraciones que hagamos. En un país donde existió la Triple A, donde existieron las persecuciones hacia la izquierda, decir que te tienen que echar del Congreso por participar de movilizaciones para acompañar al pueblo de Jujuy es grave".