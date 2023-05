Máximo Kirchner pidió coordinar el trabajo entre "lo público y lo privado" y citó a Cristina

Máximo Kirchner, quien viajó a China junto con Sergio Massa y el resto de la comitiva argentina, pidió coordinar el trabajo entre "lo público y lo privado". Expresó desde allá, al citar a CFK: "Como afirmó Cristina en el discurso del 25 de mayo, nosotros también debemos encontrar nuestra forma particular de coordinación entre lo publico y lo privado. No se trata de imitar un modelo sino de aprender del modo en que cada país fue resolviendo sus dilemas en favor de las mayorías".

Por otro lado, destacó los puestos de trabajo que generarán las inversiones conseguidas hasta ahora en el país asiático. "De las reuniones que hemos tenido, además de la importancia de las obras que van a significar mejoras concretas para distintos sectores de nuestro país, destacó el formato de la participación pública estatal en articulación con la iniciativa privada para llevar adelante obras estratégicas para el desarrollo", consideró el diputado del Frente de Todos.

"El acuerdo de inversión en el proyecto AMBA I permitirá garantizar las condiciones para el crecimiento económico de la Argentina y redundará en una mejora en la calidad del servicio para los habitantes de la región. La ampliación de esta infraestructura crítica redundará en una mejora sustancial en la eficiencia y confiabilidad de la operación del Sistema Argentino de Interconexión (SADI), particularmente en la provincia de Buenos Aires", agregó Kirchner.

Además, destacó que "la concreción de este importante proyecto de infraestructura, cuya inversión asciende a los USD 1.100 millones, permitirá potenciar el desarrollo de la industria electromecánica local y de la construcción, generando miles nuevos puestos de trabajo y nuevas áreas de especialización".

"El lanzamiento de estos proyectos de infraestructura se enmarca en la vieja tradición del peronismo de garantizar la infraestructura necesaria para el desarrollo económico de nuestro país, garantizando el bienestar de los argentinos y argentinas", explicó el diputado.

Por otro lado, se refirió al tema energético: "La construcción de las represas Néstor Kirchner y Jorge Cepernic representan un hito para la relación entre la República Argentina y la República Popular China. Este proyecto, acordado en el año 2015 por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y el presidente Xi Jinping, significa un paso más en la integración estratégica entre las dos naciones".

"El desarrollo de este proyecto permitirá a la Argentina ampliar sustancialmente el parque de generación hidroeléctrico. La incorporación de los más de 1.300 MW de potencia permitirá a su vez garantizar la diversificación de la matriz energética local aportando generación limpia al Sistema Argentino de Interconexión", aseguró Kirchner. Y concluyó desde China: "Los acuerdos e intercambios realizados en este viaje permitirán garantizar el ritmo de ejecución de la obra con el objetivo de cumplir con las fechas previstas de finalización".

Los dólares de Massa

El ministro de Economía, Sergio Massa, anunció en el cierre de su primera jornada en China la llegada al país de U$S 924 millones, a los que definió como "desembolsos que a corto plazo nos alivian las reservas", una cifra resultante de la suma de las inversiones comprometidas por el grupo Ghezouba y la compañía eléctrica State Grid.

"Estamos peleando cosas que tienen que ver con el día a día de la Argentina pero que también ayudarán al próximo Gobierno y a las próximas generaciones", destacó Massa en diálogo con la prensa, y remarcó que "es importante acordar cosas que sirven para el presente pero también es importante tener mirada estratégica para el desarrollo".

Los casi U$S 1.000 millones que fortalecerán las reservas provienen, en primer lugar, de la decisión de Ghezouba de desembolsar U$S 524 millones para la continuidad de las obras en la represa Jorge Cepernic, en Santa Cruz; a ese aporte se le sumará una nueva inversión de la misma empresa, por U$S 70 millones, para construir plantas depuradoras de Agua y Saneamientos Argentinos (Aysa) en las ciudades bonaerenses de Laferrere y El Jagüel.