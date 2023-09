Massa, sobre las PASO de las elecciones 2023: "En las provincias donde había competencia hubo más compromiso"

El ministro de Economía y candidato a presidente de Unión por la Patria contó que Gerardo Morales lo "felicitó" por eliminar las retenciones a las economías regionales.

El ministro de Economía y candidato a presidente de Unión por la Patria (UP) para las elecciones 2023, Sergio Massa, dio su visión sobre las PASO y explicó los motivos por los que cree que en muchas provincias La Libertad Avanza tuvo tan buenos resultados y no así UP. "Entiendo que en las provincias donde había competencia hubo más compromiso con la disputa que representa la primaria", dijo en diálogo con Televisión Pública. Además, contó que el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, lo "felicitó" por eliminar las retenciones a las economías regionales.

En conversación con la Televisión Pública, Massa señaló a las provincias de Buenos Aires, Entre Ríos y Catamarca donde -subrayó- no solo se pudo en juego la elección a nivel nacional sino también se elegían cargos provinciales y locales. "En las provincias del norte lo tomaron con más tranquilidad y el resto de las fuerzas políticas no, porque tenían primarias. Charlé uno por uno con todos los gobernadores, hablé mucho con Alberto Rodríguez Aaa, hablé mucho con Coqui, los conozco a todos y tengo confianza como para plantear las cosas con cierto desparpajo", aseguró el ministro de Economía y afirmó que les dijo con énfasis a los gobernadores que trabajen activamente para la elección general.

Sobre su diálogo con gobernadores, Massa contó que este jueves recibió un llamado del mandatario de Jujuy y presidente de la Unión Cívica Radical (UCR), Gerardo Morales, quien le consultó si "era cierto" que las economías regionales industrializadas tenían retenciones 0. "Cuando le conté que si, me felicitó", dijo Massa y agregó: "Eso tiene que ser normal. Es normal que (Rodolfo) Suárez haya sido uno de los primeros gobernadores en anunciar el pago de la suma fija. Me parece que esas cosas tienen que ser más naturales. No tenemos que vivirlas en esta dinámica de que todo es blanco o negro, amigo o enemigo".

Sobre la propuesta de eliminar el pago de ganancias a trabajadores

El ministro de Economía fue consultado sobre sus dichos recientes en los que aseguró que si el Presidente va a eliminar el impuesto a las ganancias para los trabajadores y trabajadoras y explicó: "Yo el tema ganancias lo vengo planteando hace muchos años. Si vas a archivos míos del 2013 me vas a escuchar decir que el salario no es ganancia, es remuneración; en el 2015 lo planteaba, en el 2017 lo planteaba. Y no lo usé para una elección. En el 2015 hubo un candidato a presidente que dijo 'si soy presidente, nadie va a pagar impuesto a las Ganancias'. Y pagaron el doble", explicó Massa.

Y continuó: "Dijo que eran 1,2 millones y que no iba a pagar ninguno y terminaron pagando 2,4 millones. Nosotros no lo prometimos en el 2019, porque era parte del discurso. Bajamos de 2,4 millones a menos de un millón, y además seguimos teniendo el tema en la agenda y mañana vamos a trabajar muy fuerte. Porque esto de la discusión de ganancias requiere que tengamos la capacidad de darle una respuesta a la sociedad que pretendemos dársela rápido".