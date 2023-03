Elecciones 2023: Macri y Vidal se reunieron en medio de especulaciones sobre candidaturas

Si bien trascendió que abordaron los movimientos de las campañas de JxC y "renovación de cuadros", desde el entorno de la ex gobernadores definieron al encuentro como un "espaldarazo" del ex mandatario a su precandidatura.

El ex presidente Mauricio Macri y la diputada nacional de Juntos por el Cambio María Eugenia Vidal se reunieron este miércoles, en el medio de las especulaciones sobre cómo se moverán ambos en el 2023 electoral.

Macri y Vidal, según fuentes partidarias, hablaron de la necesidad de renovación de cuadros políticos en el PRO, mientras la ex gobernadora también compartió con el ex presidente su plan de seguir recorriendo el país y visitar en las próximas semanas las provincias de Misiones, Entre Ríos, Santa Fe y Córdoba.

El ex mandatario llegó en los últimos días de Europa, participó de manera virtual de un encuentro de ex mandatarios iberoamericanos de extracción liberal y presentó su libro "Para Qué" en la ciudad de Rosario, donde también realizó declaraciones sobre la cuestión del narcotráfico, cuestión que atraviesa el debate político en esa ciudad santafesina. Macri no definió todavía si participará de la contienda electoral de este año. Sus allegados indican que recién anunciará su decisión en abril o mayo

Desde el entorno de Vidal observaron en esta nueva reunión entre Macri y la ex gobernadora bonaerense un nuevo espaldarazo a su postulación por parte del expresidente, recuerdan que ya se habían reunido a fines de febrero y remarcan que hay un crecimiento en las encuestas.

Cuando la disputa entre dos de los presidenciables del PRO, el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y la titular del partido amarillo, Patricia Bullrich, escaló, comenzó a circular la versión de que Macri podría apoyar a Vidal como precandidata a presidente.

En el PRO se aguardaba la llegada de Macri desde el exterior para ordenar las internas partidarias en algunos distritos donde hay varios candidatos y se supone que las listas de postulantes deben depurarse para que el partido llegue a las PASO con un solo postulante por distrito para enfrentar a la Unión Cívica Radical (UCR).

Uno de los distritos más candentes en este sentido es la ciudad de Buenos Aires. Allí, Rodríguez Larreta, presentó como candidatos propios para sucederlo a sus ministros Fernán Quirós (Salud) y Soledad Acuña (Educación) y al vicepresidente de la Legislatura porteña, Emmanuel Ferrario. Macri, por su parte, respalda como sucesor del alcalde capitalino a su primo, el actual ministro de Gobierno de CABA, Jorge Macri.

En esta interna se suma también la postulación del senador nacional Martín Lousteau, quien desde el radicalismo viene pretendiendo el cargo y en la práctica es un socio político importante de Larreta, siendo que desde su corriente de la UCR, Evolución, manejan varios ministerios y organismos de la Ciudad. Esta situación comenzaría a destrabarse en distintas reuniones que Macri tiene pensado mantener con Larreta y Bullrich en los próximos días.

Fuentes partidarias indicaron que en esta negociación también estaría presente la situación de la provincia de Buenos Aires, donde Larreta propone como candidato a la gobernación al diputado Diego Santilli, mientras el sector del PRO más cercano a Macri y a Bullrich tiene como postulantes a un amplio listado, que incluye a los intendentes de Lanús y de Capitán Sarmiento, Néstor Grindetti y Javier Iguacel, respectivamente; al diputado Cristian Ritondo y al ex intendente Joaquín de la Torre, entre otros.

