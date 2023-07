Llaryora, sobre las elecciones 2023: "Basta de que nos digan qué hacer los pituquitos de Recoleta"

El gobernador electo de Córdoba festejó el triunfo de Daniel Passerini en la capital de la provincia. Fuertes críticas a la dirigencia nacional y a los medios de comunicación.

El gobernador electo de Córdoba en las elecciones 2023, Martín Llaryora, celebró el triunfo de Daniel Passerini, quien también forma parte de Hacemos Unidos por Córdoba y se convirtió el último domingo en el nuevo intendente de la capital de la provincia. "Basta de que nos vengan a explicar qué hacer los pituquitos de Recoleta", apuntó Llaryora, en referencia a los políticos y medios de comunicación de la Ciudad de Buenos Aires.

Passerini sacó el 47% de los votos y se impuso a Rodrigo de Loredo, de Juntos por el Cambio (JxC), que consiguió el 40%. "Lo que se encontraron hoy fue con esta nueva expresión política, que tumbó todas las encuestas, que tumbó todos los pronósticos", sostuvo Llaryora en el bunker.

En su discurso, además, cuestionó que la escena política esté centrada en la Ciudad de Buenos Aires, de donde son oriundos y donde hicieron parte de sus carreras los precandidatos de JxC, Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich, quienes viajaron a Córdoba para acompañar a De Loredo. "Hoy somos más cordobeses que nunca, hoy es Córdoba la que se puso de pie. Basta de que nos maltraten de afuera, basta de que nos vengan a explicar qué hacer o cómo hacer los pituquitos de Recoleta".

"Que este ejemplo sea tomado por el interior de nuestra patria. Este es el grito de Córdoba. Las elecciones se ganan hablando con la gente, no paseándose por los medios de la Capital Federal, en donde nos agreden, en donde nos mienten", profundizó Llaryora, y agregó: "Por eso, yo, ustedes saben, no callo. Yo no le tengo miedo a nada. Solo le tengo miedo a quedar mal y no defender a los cordobeses".

Passerini, por su parte, festejó la victoria, que en la previa de los comicios era inesperada. "Quiero agradecer por el orgullo y la responsabilidad que significa este enorme triunfo en Córdoba, que significa que el pueblo de Córdoba nos eligió y quiere que la ciudad siga para adelante", expresó.

El intendente electo le dedicó unas palabras a Llaryora, quien será intendente de la ciudad de Córdoba hasta asumir como gobernador en reemplazo del precandidato presidencial Juan Schiaretti. "La construcción de este triunfo comenzó hace cuatro años con Martín y todo el equipo de gobierno de la municipalidad, que está haciendo una gestión histórica", valoró Passerini, quien además agradeció "a los adversarios de Juntos por el Cambio" por el reconocimiento temprano del resultado.