Larreta atacó a Alberto Fernández: "Es una falta de respeto"

El jefe de Gobierno porteño cruzó al presidente por una frase acerca de la inflación. Además presentó la devolución del impuesto a los sellos, incentivos para poner viviendas en alquiler y unos 80 trámites que pasan a ser gratuitos en la Ciudad de Buenos Aires.

El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, criticó al presidente Alberto Fernández por sus dichos sobre la inflación generada por una cuestión "psicológica" de los pequeños comerciantes y aseguró que "es una falta de respeto" señalar "tamaña barbaridad".

"Estamos viviendo tiempos duros, difíciles. En una horas vamos a ver el dato de la inflación y seguro no va a ser una buena noticia. La inflación come todos el bolsillo de la gente", sostuvo el precandidato presidencial del PRO. Al encabezar un acto para destacar la aprobación de leyes para facilitar el alquiler, la devolución de impuestos y la eliminación de trámites, el mandatario de la Ciudad señaló que "la inflación es decirle no y no a los gustos, a la vida".

Consultado sobre los dichos del Presidente, quien apuntó contra los pequeños comerciantes al afirmar que incrementan los precios por una cuestión "psicológica" atada a las subidas del dólar, Rodríguez Larreta manifestó: "Es una falta de respeto a los argentinos. Estoy anonadado, absorto de que haya dicho tamaña barbaridad".

“La inflación nos obliga todo el tiempo a decirle que no a las cosas que nos gustan. Y eso no es vida. No lo merecemos. Por eso, nuestro mayor compromiso en este contexto es defender el bolsillo de los argentinos”, remarcó el Jefe de Gobierno.

En este contexto, el jueves se aprobaron en la Legislatura exenciones de Ingresos Brutos, el Impuesto Inmobiliario y el ABL, y la disminución de la plusvalía en zonas estratégicas para que se empiece a construir donde hoy no se está construyendo, con el objetivo de ampliar la oferta de departamentos.

La Legislatura porteña también aprobó “la modificación a la Ley Tarifaria para eliminar 88 tasas impositivas que costaban entre 1000 y 115.000 pesos”, dijo Larreta. Y agregó: “Sumadas a las que ya habíamos eliminado en enero, en total son 110 tasas impositivas que no existen más o que pasan a ser gratuitas”.

El Jefe de Gobierno recordó además que aprobada la devolución de los importes cobrados por el impuesto a los Sellos a las tarjetas de crédito de forma retroactiva desde el fallo de la Corte Suprema a favor de la Ciudad.

Incentivos para alquilar propiedades

La Legislatura porteña aprobó el jueves la ampliación de la exención impositiva de ingresos brutos para contratos de alquiler. Con las modificaciones, el tope de exención pasó de $ 75.000 a $ 220.000 y se puede aplicar ahora hasta en tres propiedades.

También se aprobó la eximición del ABL y el impuesto inmobiliario a las unidades alquiladas por hasta 36 meses o la duración del contrato. El beneficio es para contratos registrados en el Instituto de Vivienda de la Ciudad (IVC) que no superen los $ 220.000 y sean sobre propiedades con valor fiscal de hasta $ 10 millones.

Además, se aprobó la disminución de la plusvalía que deben pagar las construcciones en barrios determinados de la Ciudad, con el objetivo de aumentar la oferta de vivienda.

Por último, se convirtió en ley el régimen de Co-vivienda que permite explorar nuevas formas de acceso a la vivienda, donde una comunidad de personas puede vivir en un edificio sin ser los propietarios o inquilinos por un plazo de tiempo amplio y a un precio inferior al del mercado.

Devolución del impuesto a las tarjetas de crédito

La Legislatura aprobó también el proyecto de ley para devolver a los vecinos los importes cobrados por el Impuesto a los Sellos a las tarjetas de crédito desde que la Corte Suprema falló a favor del reclamo porteño contra el Gobierno nacional por la quita unilateral de fondos de la Coparticipación.

La devolución será sobre los importes cobrados entre el 22 de diciembre pasado, día del fallo del máximo tribunal, hasta el día en que fue eliminado el impuesto, el 10 de marzo.

En total, se reintegrarán 11 mil millones de pesos. El monto final varía mucho de persona a persona y depende del gasto con tarjeta de crédito que cada uno haya hecho. El reintegro se verá reflejado en el resumen de las tarjetas de crédito emitidas en la Ciudad de Buenos Aires.

Trámites gratuitos

Por último, la Legislatura modificó por unanimidad la Ley Tarifaria para que 80 trámites que se realizan en la Ciudad pasen a ser gratuitos. La medida incluye 88 conceptos, de los cuales 80 dejarán de tener costo para el vecino y el resto se eliminarán definitivamente.

Entre los trámites que pasan a ser gratuitos hay dos grupos: los que impactan de manera directa en el bolsillo de los vecinos y los que apuntan a aliviar a los sectores productivos, para que todos los que generan trabajo puedan seguir haciéndolo a un menor costo.

En el primer grupo, se destacan la emisión de partidas y certificados por parte del Registro Civil, y la simplificación de los trámites en los Cementerios de la Ciudad.

En lo que respecta a los sectores productivos, pasan a ser gratuitas las habilitaciones de todo tipo de establecimientos, los cursos de manipulación de alimentos para gastronómicos; las gestiones administrativas de taxis, remises y transportes escolares; y los derechos de estudio, análisis y localizaciones referidas al código urbanístico de la Ciudad.