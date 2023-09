La estrategia federal de Massa para el último mes antes de las elecciones 2023: anuncios, unidad y transversalidad

El ministro-candidato estuvo con los gobernadores del Norte y esta semana irá al Sur. No descuida el Conurbano, pero mantiene una estrategia federal y volvió a pedir ayuda a los mandatarios provinciales.

Sergio Massa confiesa que la campaña lo ajetrea, pero no frena. "No puedo dormir en una misma almohada dos noches", contó el candidato a presidente de Unión por la Patria luego de un fin de semana sin descanso: el sábado estuvo en Rosario, luego voló a Salta para una cena y una jornada a puro acto con 10 gobernadores, y la próxima semana viajará al Sur. La estrategia es mostrar unidad nacional, transversalidad política y cohesión federal, tres cualidades que le faltan a la campaña de Javier Milei de cara a las elecciones 2023.

Agenda en el Sur

El dirigente se pondrá los dos sombreros en Neuquén. Como ministro de Economía inaugurará la segunda etapa del gasoducto Néstor Kirchner, se trata de la licitación de un tramo, de 467 kilómetros, que permitirá aumentar la inyección al sistema de los 11 millones de metros cúbicos diarios (MMm3/d) actuales –que llegarán a 21 MMm3/d con la habilitación de dos plantas compresoras- a casi 40 MMm3/d.

También se pondrá el traje de candidato al encabezar en Plottier un acto con referentes del Movimiento Popular Neuquino (MPN), la fuerza política que retiene la gobernación desde 1962. En las recientes elecciones, el partido perdió las elecciones pero solo a manos de un ex dirigente de la fuerza.

Además del apoyo que el MPN le dará para los comicios presidenciales de octubre, el acto compartido también significará un espaldarazo en el actual y futuro Congreso.

PBA, la madre de todas las batallas

Aunque las provincias ganaron una importancia especial en la estrategia de Massa de cara a octubre luego del batacazo de Milei en gran parte del país en las PASO, el candidato presidencial no descuida el conurbano bonaerense. Allí estará el próximo miércoles con el gobernador bonaerense Axel Kicillof en un acto en la cancha de Cambaceres en Ensenada.

Buscará relanzar la segunda parte de la campaña en la provincia más poblada de la Argentina y esperan que acudan al menos 30 mil personas. La gran incógnita es si estará Cristina Fernández de Kirchner, quien fue invitada por los organizadores. Eso sí, Massa ya no podrá anunciar obras debido a que la ley prohibe que desde el 26 de septiembre se haga publicidad de campaña con gestión nacional.

La imagen de la unidad

En los anuncios del domingo en Salta, Massa se mostró con gobernadores del Norte radicales como Gerardo Morales de Jujuy y Gustavo Valdés de Corrientes, a quienes les anunció que les entregaría el 35 por ciento del impuesto País y un 25 por ciento del impuesto al cheque para compensar la pérdida de recaudación por la quita del impuesto a las ganancias para los trabajadores y del IVA para productos de la canasta básica.

De esta forma consiguió mostrarse con otros mandatarios provinciales en busca de una foto y, además, en busca de una mayor cooperación política. "Le pedí a Valdés que me ayude con la negociación de Yacyretá porque creo que hay que colaborar entre todos y porque creo que no me las sé todas", explicó Massa a modo de ejemplo. La disputa con Paraguay por el cobro del peaje en la parte argentina de la Hidrovía desembocó en los últimos días en un retiro mayor de energía por parte del Gobierno paraguayo en Yacyretá y, por ende, en una caída en la venta de energía a Argentina.

Pero además de la gestión, Massa piensa en octubre. Por eso, el candidato de Unión por la Patria se acerca a los radicales con la mira puesta en un posible balotaje con Javier Milei, como pronostican las encuestas. Es sabido que el partido centenario no cumulga con las propuestas del libertario y se acumulan los rumores de que Juntos por el Cambio podría romperse si el sector más vinculado al macrismo lo apoya en una eventual segunda vuelta.

Por eso, desde hace un tiempo, en todas las charlas adelanta que en su gabinete habrá dirigentes radicales y peronistas que hoy están en Juntos por el Cambio. La estrategia es limar por dentro a la alianza opositora que tiene severas grietas y dar una salida a algunos dirigentes que ven a Milei como una amenaza.

Por el momento, los nombres y los cargos específicos que tendrán esos posibles nuevos aliados son una incógnita.